Кременчуг, Спорт, Афиша

14 березня під Кременчуком ганятимуть мотоциклісти

Сегодня, 17:02 Просмотров: 884 Комментариев: 3

 

Змагання відбудуться у 7 класах

14 березня о 10.00 на новій трасі під Кременчуком відбудуться змагання з мотокросу. 


Турнір відбудеться у 7 класах:

  • 65 см.куб.
  • 85 см.куб.
  • аматори МХ1
  • аматори МХ2
  • ветерани І, ІІ, ІІІ
  • МХ1, МХ2
  • квадроцикли


 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: мотокросс мотоцикл

Комментарии: 3

548
Зорин:
Сегодня, 17:32

Где именно укажите плиз.


0
2 424
ИМХО:
Сегодня, 17:41

Вопрос автору статьи: Где именно трасса находится , узнать можно?! Потому как не все местные об этом знают, не говоря уже о кременчужанах.


0
1
Vadim:
Сегодня, 18:52

В Комсомольске поддерживают мото движ,а у нас штрафы выписывать за то что на трассе ребята катаются.Не справедливо.


-6
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