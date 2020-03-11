14 березня під Кременчуком ганятимуть мотоциклісти

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Змагання відбудуться у 7 класах
14 березня о 10.00 на новій трасі під Кременчуком відбудуться змагання з мотокросу.
Турнір відбудеться у 7 класах:
Где именно укажите плиз.
Вопрос автору статьи: Где именно трасса находится , узнать можно?! Потому как не все местные об этом знают, не говоря уже о кременчужанах.
В Комсомольске поддерживают мото движ,а у нас штрафы выписывать за то что на трассе ребята катаются.Не справедливо.