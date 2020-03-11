Кременчуг, Спорт, Афиша 14 березня під Кременчуком ганятимуть мотоциклісти Сегодня, 17:02 Просмотров: 884 Комментариев: 3 Змагання відбудуться у 7 класах 14 березня о 10.00 на новій трасі під Кременчуком відбудуться змагання з мотокросу.

Турнір відбудеться у 7 класах: 65 см.куб.

85 см.куб.

аматори МХ1

аматори МХ2

ветерани І, ІІ, ІІІ

МХ1, МХ2

квадроцикли

3 Автор: Альона Душенко

Комментарии: 3



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