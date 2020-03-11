У Кременчуці із 12 березня закривають на карантин школи та дитсадки (додано)

Сегодня, 16:42 Просмотров: 10 101 Комментариев: 8

Сьогодні, 11 березня, міська протиепідемічна комісія у виконкомі ухвалила рішення про карантин із 12 березня по 3 квітня. Комісія постановила призупинити навчальний та виховний процес у закладах дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, а також у ВНЗ та ПТУ, що розташовані на території Кременчука.





Весняні канікули з 13 квітня не оголошуватимуться. Школярів переведуть на дистанційне навчання (через інтернет), щоб не відставали від програми. Про це оголосила віце-мер Ольга Усанова.





У дитсадках два дні працюватимуть чергові групи. Таке рішення прийняте у зв'язку з тим, що батьки дітей можуть не встигнути організувати свій графік так, щоб залишити дитину вдома.





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У місті також обмежується проведення масових заходів з тим, щоб кількість учасників не перевищувала 200 осіб. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, уже скасували низку спортивних заходів, заходів до професійних свят. Планується святкувати День добровольця 14 березня в іншому форматі — зменшити кількість учасників.

Заходи з попередження захворюваності на коронавірус у Кременчуці вводять відповідно до рішення Кабміну.

За рішенням протиепідемічної комісії, перевізникам рекомендували проводити дезінфекцію в громадському транспорті не рідше двох разів на добу; проводити провітрювання салонів, мати запас масок для працівників. Керівникам супермаркетів, магазинів пропонують ввести посилений режим провітрювання та дезінфекції, а також відмовитися від дегустацій. Медичні заклади міста мають бути забезпечені необхідною кількістю медикаментів, засобами захисту на випадок захворювань.

Віцемер Ольга Усанова запевнила, що кременчуцькі лікарні (Перша, інфекційна та дитяча) готові до прийому пацієнтів у випадках захворювання на коронавірус:

- Наші лікарні готові до перебування пацієнтів. Лікарні мають інфекційні бокси. Є можливість забезпечити штучну вентиляцію легенів та подачу кисню, - зазначила вона.

Разом із тим, за даними центру лабораторних досліджень та управління охорони здоров'я, захворюваність на грип та ГРВІ у Кременчуці не досягає епідпорогу на 16%, хоча за останній тиждень фіксується зростання захворюваності, особливо серед дітей. Тяжких випадків захворювання на грип та атипової пневмонії у Кременчуці не зареєстровано.