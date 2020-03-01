Орлов піднявся над УХЛ: хокеїст «Кременчука» став кращим бомбардиром регулярного чемпіонату

Сегодня, 16:31 Просмотров: 281

Тріфонов, Дорофєєв і Орлов - кращі гравці чемпіонату УХЛ - Парі-Матч в лютому. За інформацією пресслужби УХЛ, Українська хокейна ліга і ТМ «Parimatch» продовжують традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.





Кращим голкіпером в лютому став Олексій Тріфонов з «Донбаса». У 5 матчах воротар відбив 93,9% кидків. Всі матчі донеччан стали переможними для голкіпера, який зробив 139 сейвів і провів одну зустріч «на нуль».





Володарем нагороди кращому захиснику місяця став Сергій Дорофєєв з «Дніпра».





Кращим нападником лютого визнали гравця «Кременчука» Дмитра Орлова, який набрав 18 (12+6) очок у 8 іграх при показнику корисності +14. Форвард набирав результативні бали в 7 матчах з 8, оформивши хет-трик і покер у ворота МХК «Динамо». Дві шайби Орлова були для «містян» переможними.





Автором кращої шайби місяця став нападник «Кременчука» Кирило Бондаренко. Форвард підставив ключку під кидок Владислава Грицьких, після чого шайба підлетіла вгору – і, зловивши її в повітрі, Бондаренко відправив ігровий снаряд в сітку воріт.



