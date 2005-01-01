Судитимуть жителя Карлівки, який забив сусіда, бо той гучно слухав музику

Сегодня, 11:01 Просмотров: 770 Комментариев: 1

Судитимуть жителя Карлівки, підозрюваного у побитті своїх сусідів, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За даними слідства, у жовтні 2019 року 43-річний чоловік посварився зі своїми сусідами, бо ті напередодні гучно слухали музику та заважали йому відпочивати. Під час з’ясування стосунків підозрюваний вдарив 58-річного потерпілого кулаком у груди, а коли той упав, продовжив бити ногами. Через тиждень побитий помер у лікарні. Його 34-річний син від рук зловмисника отримав легкі тілесні ушкодження.





Карлівський відділ Кобеляцької місцевої прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно звинуваченого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

