Происшествия

Судитимуть жителя Карлівки, який забив сусіда, бо той гучно слухав музику

Сегодня, 11:01 Просмотров: 770 Комментариев: 1

А його сина просто відгамселив

Судитимуть жителя Карлівки, підозрюваного у побитті своїх сусідів, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області. 


За даними слідства, у жовтні 2019 року 43-річний чоловік посварився зі своїми сусідами, бо ті напередодні гучно слухали музику та заважали йому відпочивати. Під час з’ясування стосунків підозрюваний вдарив 58-річного потерпілого кулаком у груди, а коли той упав, продовжив бити ногами. Через тиждень побитий помер у лікарні. Його 34-річний син від рук зловмисника отримав легкі тілесні ушкодження.


Карлівський  відділ Кобеляцької місцевої прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно звинуваченого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: убийство Карловка музей прокуратура

Комментарии: 1

4 382
Solenoid:
Сегодня, 11:38

Ну спорно конечно... Условку или штраф. Это я считаю справедливо. Так же надо поступать с перфораторщиками в выходные.

перфораторщик минусит?

+7
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