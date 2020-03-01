В Україні зареєстрували ще два випадки зараження коронавірусом

Сегодня, 21:25 Просмотров: 9

В Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Таку інформацію оприлюднило Міністерство охорони здоров'я сьогодні, 12 березня.





Захворіли жінка пенсійного віку з Житомирської області та чоловік з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів (вона почувається добре і поки не має ознак гострих вірусних захворювань).





Випадки захворювання підтвердили лабораторні дослідження, котрі проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я. Наразі пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами, вони перебувають під наглядом медиків.





Нагадаємо, раніше в Україні був зафіксований один випадок коронавірусу COVID-19 - у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.