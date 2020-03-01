Від початку року на Полтавщині шахраї ошукали 400 людей на 6 млн грн

Сегодня, 07:12 Просмотров: 514

Від початку 2020 року до правохоронних органів Полтавської області звернулися близько 400 людей, яких шахраї ошукали на суму більше 6 мільйонів гривень. Про це на брифінгу, присвяченому шахрайствам, повідомив заступник начальника управління карного розшуку поліції Полтавщини Роман Іващенко.





У понад 60% випадків зловмисники телефоном випитували реквізити банківських карт. Жертви таких оборудок «сплатили» за свою необачність понад 3 млн грн.





У рейтингу найбільш популярних схем обману, який очолюють маніпуляції з рахунками карт, також лідирують інтернет-платформи для купівлі-продажу товарів і послуг. Про такі факти цьогоріч поліцію сповістили більше 120 ошуканих, які втратили через фіктивні «угоди» понад 850 тисяч гривень.





Третій, не менш поширений вид шахрайства – тимчасове блокування SIM-карт. Зловмисник телефонує жертві з двох різних номерів. Потім від імені оператору зв'язку переконує її, що до номера намагаються несанкціоновано під’єднатися, а тому його слід тимчасово заблокувати. Тим часом аферист зв'язується з мобільним оператором, успішно відповідає на запитання про два останні дзвінки (необхідні для відновлення дії номеру) та отримує його дублікат.





Десяти — п'ятнадцяти хвилин йому зазвичай достатньо, щоб за допомогою номеру жертви оформити швидкі онлайн-кредити (там, де не потрібні документи та підписи сторін). У такий спосіб шахраї «назбирали» з початку року 670 тисяч кредитних коштів, одуривши понад 60 власників телефонів.





Наступні у рейтингу – псевдопрацівники банківських установ. Їхнім «байкам» про спробу списання коштів з банківського рахунку повірили понад 40 осіб. Матеріальні збитки оцінили у 390 тисяч гривень.





Не втрачає своїх позицій і схема «ваш родич у поліції» або «терміново потрібні кошти на операцію після ДТП». Таких фактів значно менше, у порівнянні з іншими (25), однак загальна сума коштів, що довірливі родичі перерахували або передали кур'єру (частіше таксисту) за владнання хибних проблем із законом або здоров'ям, сягає понад 1 мільйон 100 тисяч гривень.





Також зареєстрували 20 оборудок на мільйон гривень з банальним сценарієм, якому, як не дивно, повірили люди, особливо в сільській місцевості. Це — оформлення пільг, субсидій або іншої адресної допомоги під виглядом надання соціальних послуг. Також є приклади використання схеми «зняття порчі», «обміну грошей (старих на нові)», продажу ліків або медичних приладів.





У цьому році вже є 10 прикладів внесення передплати за вікна або меблі, яких так і не дочекалися замовники. Також поліція зареєструвала 8 заяв щодо оплати послуг за нібито влаштування на роботу за кордоном. Клієнти сплатили 130 тисяч гривень, а реальної роботи так ніхто і не отримав.