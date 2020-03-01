Шахматная «Каисса» готовится в Европу и далее...

Сегодня, 08:08 Просмотров: 259

18 юных шахматистов «Каиссы» сдавали самый трудный, потому что первый, экзамен в Кубке клуба до 10 лет по классическим шахматам, с регламентом в час каждому участнику на партию при этом с записью.









Именно последнее стало преткновением для большинства участников, которые и шахматами-то занимаются от полугода до года, ведь эта группа сформирована тренером Александром Мальцевым лишь в сентябре, хотя среди его старших воспитанников были чемпионы области, города и обладатели кубка мэра.





Последний тур пришелся на 8 марта, так как турнир игрался по воскресениям в течении 7 недель по швейцарской системе и юные шахматистки, которые составляли треть от участников, сделали себе подарки, одержав победы над ребятами - это Алена Рындина и Полина Шулика.









Если для Алены победа позволила поделить с ребятами места со 2 по 4 в общем зачете, то для Полины принципиальная победа над Данилом Чемертаном, одним из самых ярких участников турнира, которому были засчитаны поражения из-за отсутствия по болезни, позволила стать второй среди девочек, опередив Полину Бондаренко. Победу в кубке праздновал Андрей Рындин - брат Алены, одержавший 6 побед при одной ничьей, а 2 место по коэффициенту Бухгольца у Ильи Мальцева и третье у Дениса Бесчастного.









Целью турнира было не только определить сильнейшего, но и сформировать команду клуба для участия в чемпионате области до 8 и 10 лет, который пройдет в Новом Омельнике под Кременчугом.





Собственно этому был посвящен и открытый турнир на кубок «Каиссы» до 16 лет, который прошел на следующий день, так как кроме первенства области для самых маленьких, одновременно пройдет оно и для этой категории.





Кроме воспитанников Тараса Дацюка из старшей группы «Каиссы», в нем играли шахматисты из клубов «Белая ладья» и «Нефтехимик» и их сверстники из Светловодска, которые готовятся к первенству Кировоградской области в Александрии, также стартующим на следующей неделе. 14 участников играли 9 туров по швейцарской системе с регламентом 10 минут на партию.





Результаты турнира с небольшими перестановками практически повторили первую Кременчугскую лигу: также победил Владимир Кибкало, в отсутствии Дмитрия Рябова, с 5 на третье место поднялся Артур Завальный и наоборот - с 4-го на 5 опустился Михаил Швачич, а неудачники первой лиги - Мирослав Сердюк с 12 поднялся на 4-е и еще стремительнее с 17 «взлетел» на 2 Виктор Акимочкин.









Призеры были награждены грамотами, медалями и призами, а также специально был отмечен самый юный из гостей - Радомир Митич из Светловодска, ко всему прочему, разделивший места с старшим его на 4 года 16-летним одноклубником Алексеем Бережным.









А на чемпионат Европы среди ветеранов в Польшу отправится один из тренеров юных шахматистов клуба - Михаил Грищенко - чемпион города периода развития шахмат.



