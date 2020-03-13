У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус (додано)

Сегодня, 08:36 Просмотров: 8 151 Комментариев: 20

У Кременчуці госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус, про це стало відомо з власних джерел.





21-річного хлопця вчора ввечері госпіталізували до інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька». Кременчужанин кілька днів назад повернувся з круїзу та звернувся до лікарів через високу температуру.

Як повідомила Телеграфу головний епідеміолог Кременчука Лариса Коровіна, аналізи пацієнта відправили до Полтави, звідки вони доставляються у Київ. Як показав досвід Житомиру, підтвердження результатів можна очікувати протягом трьох днів.









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Госпіталізували 21-річного кременчужанина, студента КрНУ імені Остроградського, який побував у декількох скандинавських країнах. Хворий зараз почувається добре. Температури в нього немає. Він перебуває під медичним наглядом у боксовій палаті інфекційного відділенні лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Усі люди, які перебували з пацієнтом в тісному контакті, зараз перебувають на самоізоляції. Сімейні лікарі знають про кожну контакту людину і підтримують з усіма телефонний зв'язок. Ситуація контрольована.





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