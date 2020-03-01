300 експрес-тестів на короновірус планує закупити Кременчук

Сегодня, 09:03 Просмотров: 715 Комментариев: 5

Фахівці управління охорони здоров’я Кременчуцького міськвиконкому опрацьовують питання закупівлі за рахунок міського бюджету 300 експрес-тестів на коронавірус. За даними пресслужби мерії Кременчука, тести планують розподілити по лікарням.





Завдяки цим тестам лікарі зможуть швидко визначити наявність коронавірусу і почати правильне лікування. Такий тест дозволяє визначити наявність вірусу за три дні до появи симптомів.





Якщо тест дасть позитивний результат, то діагноз потрібно буде підтвердити в вірусологічній лабораторії.





Для Полтавщини планують закупити 100 експрес-тестів на короновірус.









Зазначимо, що в Україні станом на вечір 12 березня зафіксовано три випадки захворювання на короновірус.



