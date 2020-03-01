Кременчуг, Здоровье

300 експрес-тестів на короновірус планує закупити Кременчук

Сегодня, 09:03 Просмотров: 715 Комментариев: 5

 

Тести розподілять по лікарням

Фахівці управління охорони здоров’я Кременчуцького міськвиконкому опрацьовують питання закупівлі за рахунок міського бюджету 300 експрес-тестів на коронавірус. За даними пресслужби мерії Кременчука, тести планують розподілити по лікарням.


Завдяки цим тестам лікарі зможуть швидко визначити наявність коронавірусу і почати правильне лікування. Такий тест дозволяє визначити наявність вірусу за три дні до появи симптомів.


Якщо тест дасть позитивний результат, то діагноз потрібно буде підтвердити в вірусологічній лабораторії.


Для Полтавщини планують закупити 100 експрес-тестів на короновірус. 


Пандемія коронавірусу: для Полтавщини закуплять 100 експрес-тестів на коронавірус


Зазначимо, що в Україні станом на вечір 12 березня зафіксовано три випадки захворювання на короновірус. 


В Україні зареєстрували ще два випадки зараження коронавірусом

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус карантин

Комментарии: 5

1 057
hunter:
Сегодня, 09:25

Вчера это обсуждали в фейсбуке,BIOEASY ,гугл выдает совсем другое,в европе выходит ничё не знают об этой фирме?

Можно более точную информацию о тестах.


+4
3 068
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:57

Фахівці управління охорони здоров’я Кременчуцького міськвиконкому опрацьовують питання закупівлі за рахунок міського бюджету 300 експрес-тестів на коронавірус.

Які в біса фахівці, як у вас ще язик повертається їх так називати? Якщо б ж то були фахівці, то тест-системи були б закуплені вже давно, а не возили в Київ аналізи по три дні. Єдине на що здатні наші "фахівці" на чолі з Усановою це займатися балабольством і розводити демагогію на нарадах


+9
4
sattium85:
Сегодня, 10:05

Цитата: hunter

Вчера это обсуждали в фейсбуке,BIOEASY ,гугл выдает совсем другое,в европе выходит ничё не знают об этой фирме?

Можно более точную информацию о тестах.

У Вас наверное другой Гугл?  Самый первый результат ведет на сайт компании. 


0
64
Smart:
Сегодня, 10:12

не поспішайте, нащо нам ті тести. ще не на часі. краще ж ще парочку стриптизерів замовимо. і ялиииинку найкращу в Україні!

 


+5
1 057
hunter:
Сегодня, 10:20

Цитата: sattium85

Цитата: hunter

Вчера это обсуждали в фейсбуке,BIOEASY ,гугл выдает совсем другое,в европе выходит ничё не знают об этой фирме?

Можно более точную информацию о тестах.

У Вас наверное другой Гугл?  Самый первый результат ведет на сайт компании. 

И?

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0
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