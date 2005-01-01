На Полтавщині у двох мешканців сіл знайшли пів кілограма наркотиків

Наразі чоловікам повідомили про підозри у незаконному зберіганні наркотичних засобів
На Полтавщині у двох мешканців різних сіл Машівського району вилучили близько 550 г наркотиків. За повідомленням пресслужби Нацполіції Полтавської області, наркотичні засоби знайшли у будинках місцевих жителів 28 та 29 років під час санкціонованих обшуків.
Понад 520 г канабісу знайшли у помешканні 28-річного чоловіка. У 29-річного жителя району, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності, виявили пакунок та скляну банку з подрібненою коноплею.
Чоловікам повідомили про підозри у незаконному зберіганні наркотиків. За викритими фактами поліція здійснює досудове розслідування. Призначені експертизи.