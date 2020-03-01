По скверам Кременчуга гуляют антикоронавирусные человечки

Сегодня, 12:50 Просмотров: 2 237 Комментариев: 6

В пятницу, 13 марта, в Кременчуге были замечены антикоронавирусные человечки, которые обрабатывают лавочки в сквере имени Бабаева.





Как сообщила пресс-служба мэрии Кременчуга, борцы с инфекцией в белых костюмах - это сотрудники «Благоустройства Кременчуга», они проводят обработку специальными дезинфицирующими средствами, которые разрешены государственной санитарно-эпидемиологической экспертизой, лавочек и других объектов в городских парках и скверах.





Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19. Кроме сквера им. Бабаева, такие работы по дезинфекции проводятся в скверах им. Изюмова и возле речного вокзала.





Напомним, что вчера, 12 марта, с такой же целью обрабатывали кременчугские остановки общественного транспорта.