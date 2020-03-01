Кременчуг, Здоровье

По скверам Кременчуга гуляют антикоронавирусные человечки

Сегодня, 12:50 Просмотров: 2 237 Комментариев: 6

 

Борцы с инфекцией в белом обрабатывают лавочки дезинфицирующим раствором

В пятницу, 13 марта, в Кременчуге были замечены антикоронавирусные человечки, которые обрабатывают лавочки в сквере имени Бабаева.


Как сообщила пресс-служба мэрии Кременчуга, борцы с инфекцией в белых костюмах - это сотрудники «Благоустройства Кременчуга», они проводят обработку специальными дезинфицирующими средствами, которые разрешены государственной санитарно-эпидемиологической экспертизой, лавочек и других объектов в городских парках и скверах.


Делается это, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19. Кроме сквера им. Бабаева, такие работы по дезинфекции проводятся в скверах им. Изюмова и возле речного вокзала.


Напомним, что вчера, 12 марта, с такой же целью обрабатывали кременчугские остановки общественного транспорта.

6
Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавирус дезинфекция парки скверы

Комментарии: 6

414
Lyolya:
Сегодня, 13:00

Весь общественный транспорт, магазины секонда, впринципе все магазины, в конце концов КУПЮРЫ.. на кассе  минут по 15-20 гуськом до касс народ стоитsmirk.. Понятно, что не обойтись, просто вот вчера -остановки, сегодня скверы.. не то и не там. Так, для виду и галочкиsmirk


+19
2
ZERuslan:
Сегодня, 13:01

А троллейбусы с маршрутками кто-то обрабатывает?


+20
59
StarПёр:
Сегодня, 14:44

Мне тоже почему-то кажется, что более актуально обрабатывать салоны общественного транспорта. 


+8
5
Angel_love:
Сегодня, 15:08

Обработка идет всех общественных транспортов, а так же остановок и парков! 


-2
23
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:18

Ну и правильно, дети все-таки гуляют!


0
920
стабільний пкращувач:
Сегодня, 15:41

Цитата: Angel_love

Обработка идет всех общественных транспортов, а так же остановок и парков! 


блогодарим нашево мера!! страшно подумать, што еслиб не онmask
В такое трудное сремя предлогаю внести соответствующие документы и продлить срок правления **йла еще на 2 срока!


+1
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