На 60 днів під варту посадили чоловіка, який до смерті забив товариша у Горішніх Плавнях

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9 березня слідчі Кременчуцького відділу поліції повідомили громадянину Б. про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 121 КК України. Чоловік напередодні у Горішніх Плавнях до смерті побив чоловіка. Між покійним та ще двома відвідувачами кафе виник конфлікт. Вони разом вживали алкогольні напої. У ході бійки потерпілому нанесли смертельні травми.





Під час сварки біля кафе у Горішніх Плавнях до смерті побили чоловіка





А вже 11 березня до Кременчуцького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного суду.





Суд ухвалив про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіка підозрюють у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України). Оскільки чоловік підозрюється у вчиненні злочину, поєднаного із застосуванням насильства, слідчий суддя не вбачає правових підстав для визначення розміру застави. Тому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.