Происшествия, Полтавщина

Під час сварки біля кафе у Горішніх Плавнях до смерті побили чоловіка

Сегодня, 15:29 Просмотров: 347

Двоє нападників намагалися втекти з міста, їх затримала поліція на межі Кіровоградської та Дніпропетровської областей

8 березня біля кафе у Горішніх Плавнях виявили тіло 47-річного місцевого жителя. Як повідомила пресслужба Національної поліції Полтавщини, між покійним та ще двома відвідувачами кафе виник конфлікт. Вони разом вживали алкогольні напої. У ході бійки потерпілому нанесли смертельні травми.


Після цього нападники намагалися втекти з міста, але поліцейські затримали їх на межі Кіровоградської та Дніпропетровської областей.


Як з'ясувалося, учасники бійки – жителі Кривого Рогу 36 та 54 років, які у Горішніх Плавнях працювали на одному з підприємств.


Заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін зазначив, що одного з ймовірних підозрюваних затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому готується підозра у скоєнні злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 


Поліція проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. 

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Автор: Катерина Турубара
Теги: драка кафе Горишние Плавни смерть
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