Кременчуг

У Кременчуці через коронавірус скликають термінове засідання протиепідемічної комісії

Сегодня, 15:03 Просмотров: 2 996 Комментариев: 1

 

Рішення в мерії приймуть о 16.00

Через рішення Кабінету міністрів України у Кременчуці о 16.00 терміново скликають засідання протиепідемічної комісії. На ньому мають розглянути ситуацію із введення карантину, адже від завтра у місті вводиться карантин у всіх навчальних закладах. Також під питанням проведення спортивних та культурних масових заходів.


Через коронавірус по всій Україні вводять карантин на три тижні

Карантинні заходи включають:

- закриття навчальних закладів;

- заборону масових зібрань понад 200 осіб (спортивні заходи можуть проходити без глядачів);

- закриття авіасполучення з деякими країнами;

- закриття більшої частини КПП, з 219 лишиться 49 (там будуть обладнані місця для карантину).


Так, Всеукраїнський турнір з дзюдо пам'яті загиблих СБУшників перенесли з 14 березня на невизначений термін.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус карантин

Комментарии: 1

5
FEЯ:
Сегодня, 16:06

Опять на фото здоровые дети в масках! Не дезинформируйте народ!!!


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