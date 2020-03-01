У Кременчуці через коронавірус скликають термінове засідання протиепідемічної комісії

Сегодня, 15:03 Просмотров: 2 996 Комментариев: 1

Через рішення Кабінету міністрів України у Кременчуці о 16.00 терміново скликають засідання протиепідемічної комісії. На ньому мають розглянути ситуацію із введення карантину, адже від завтра у місті вводиться карантин у всіх навчальних закладах. Також під питанням проведення спортивних та культурних масових заходів.





Карантинні заходи включають:

- закриття навчальних закладів;

- заборону масових зібрань понад 200 осіб (спортивні заходи можуть проходити без глядачів);

- закриття авіасполучення з деякими країнами;

- закриття більшої частини КПП, з 219 лишиться 49 (там будуть обладнані місця для карантину).





Так, Всеукраїнський турнір з дзюдо пам'яті загиблих СБУшників перенесли з 14 березня на невизначений термін.