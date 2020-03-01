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Через коронавірус по всій Україні вводять карантин на три тижні (доповнюється)

Сегодня, 13:51 Просмотров: 9 408 Комментариев: 8

 

Таку інформацію оприлюднила на власній сторінці у Фейсбуці народна депутатка Віктория Сюмар

Через коронавірус по всій Україні вводять карантин на три тижні, з 12 березня до 3 квітня. Таке рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 11 березня. Інформацію про це оприлюднила на власній сторінці у Фейсбуці народна депутатка Вікторія Сюмар.


Карантинні заходи включають:

  • закриття навчальних закладів;
  • заборону масових зібрань понад 200 осіб (спортивні заходи можуть проходити без глядачів);
  • закриття авіасполучення з деякими країнами;
  • закриття більшої частини КПП, з 219 лишиться 49 (там будуть обладнані місця для карантину).


На веб-порталі виконавчої влади України йдеться про те, що уряд виділив 100 млн грн на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній для поточних потреб та поповнення держрезерву. До 1 червня заборонять експорт виробів протиепідеміологічного призначення, щоб забезпечити ними населення.


Також планується закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

10
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус карантин Кабмин

Комментарии: 8

1 088
s2e7r8g:
Сегодня, 14:46

Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні  та для недопущення поширення COVID-19.

На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання  для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Телеграф, слабо зайти на сайт КМУ и всё самим прочитать, а не копировать новости с других СМИ со ссылкой на Фейсбук Сюмар?


+8
62
revix:
Сегодня, 15:00

Цитата: s2e7r8g

Телеграф, слабо зайти на сайт КМУ и всё самим прочитать, а не копировать новости с других СМИ со ссылкой на Фейсбук Сюмар?

Потому, что Сюмар опубликовала новость раньше всех, вот и начали её репостить.


+8
1 088
s2e7r8g:
Сегодня, 15:10

Цитата: revix

Цитата: s2e7r8g

Телеграф, слабо зайти на сайт КМУ и всё самим прочитать, а не копировать новости с других СМИ со ссылкой на Фейсбук Сюмар?

Потому, что Сюмар опубликовала новость раньше всех, вот и начали её репостить.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 11 березня 2020 року о 13:43. Телеграф и др. позже. Нафига постить фигню, где решенные вопросы подаются как "планируется", а то что планируется - как свершившийся факт, с конкретными датами?


-4
5
FEЯ:
Сегодня, 15:19

А как бороться с тем, что люди, мягко говоря нездоровые, появляются в общественных местах? Вот как с этим быть? Никакой ответственности! Ну приболел ты - сиди дома, семейному позвонил и оформил больничный. Так нет же - А зарабатывать кто будет? Вот и заработаешь на аптеку((( ЛЮДИ! ПРИБОЛЕВШИЕ! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ! СИДИТЕ ДОМА! ЭТО И ПОЛЕЗНЕЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЕ! ПОЖАЛУЙСТА!!!)))


+15
390
КиТ:
Сегодня, 15:33

Пора идти за гречкой!))


+9
22
xikilla:
Сегодня, 15:42

Бред....


+5
749
Angel737:
Сегодня, 16:01

Мдааа!

Чует моя Чуйка, этот год будет - Весёлый!


+1
469
vetalman:
Сегодня, 16:03

На ресурсах трубят что под шумок с каронавирусом зевлада возьмет и закроет границу с ЕС ...Ближайший очаг Италия . А другую границу закрывать никто не будет , а зачем мышебратья ..Так что в Польшу можно и не попасть вскором времени


0
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