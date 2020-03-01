Через коронавірус по всій Україні вводять карантин на три тижні (доповнюється)

Сегодня, 13:51 Просмотров: 9 408 Комментариев: 8

Через коронавірус по всій Україні вводять карантин на три тижні, з 12 березня до 3 квітня. Таке рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 11 березня. Інформацію про це оприлюднила на власній сторінці у Фейсбуці народна депутатка Вікторія Сюмар.





Карантинні заходи включають:

закриття навчальних закладів;

заборону масових зібрань понад 200 осіб (спортивні заходи можуть проходити без глядачів);

закриття авіасполучення з деякими країнами;

закриття більшої частини КПП, з 219 лишиться 49 (там будуть обладнані місця для карантину).





На веб-порталі виконавчої влади України йдеться про те, що уряд виділив 100 млн грн на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній для поточних потреб та поповнення держрезерву. До 1 червня заборонять експорт виробів протиепідеміологічного призначення, щоб забезпечити ними населення.





Також планується закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.