Таку інформацію оприлюднила на власній сторінці у Фейсбуці народна депутатка Віктория Сюмар
Через коронавірус по всій Україні вводять карантин на три тижні, з 12 березня до 3 квітня. Таке рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 11 березня. Інформацію про це оприлюднила на власній сторінці у Фейсбуці народна депутатка Вікторія Сюмар.
Карантинні заходи включають:
На веб-порталі виконавчої влади України йдеться про те, що уряд виділив 100 млн грн на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній для поточних потреб та поповнення держрезерву. До 1 червня заборонять експорт виробів протиепідеміологічного призначення, щоб забезпечити ними населення.
Також планується закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.