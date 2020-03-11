Кременчуг, Потребитель

Мер Кременчука Малецький розповів, чому не припиняє опалювальний сезон

Сегодня, 14:14 Просмотров: 2 222 Комментариев: 5

 
Міський голова слідкує за прогнозом погоди та очікує на похолодання

Учора редакція ТЪ отримала декілька скарг на спеку у квартирах. Ось одна з них:

«Доброго дня, ТелеграфЪ. Мене дуже хвилює питання опалення в нашому місті, це просто нестрепно! На вулиці температура повітря до 20 градусів, батареї - окріп, у квартирі задуха до непритомності, вдень і вночі відкриті всі вікна. Прийшла платіжка за лютий, у мене 3-х кімнатна квартира, сума за опалення 2300 - це короткий місяць, у січні і то менше платіжка була. Велике прохання, по можливості висвітлити питання опалювального сезону, чому така висока ціна? Адже і зими, по суті, не було», - пише читач.

Суми у платіжках залежать від того, скільки гігакалорій спожив будинок (за будинковим лічильником). Інше питання — регулювання температури теплоносія та вчасне припинення опалювального сезону (на цьому й можна зекономити).

У Кременчуці поки що не збираються відключати опалення

Як ми вже повідомляли, у мерії ще не ухвалили рішення про припиненя опалювального сезону. Мер Кременчука Віталій Малецький вважає, що припиняти опалювальний сезон зарано.

- Прогноз погоди на найближчий тиждень: з 13 числа почнеться зниженя температури. До 15 числа очікується навіть мінусова температура вночі. Тому поки що ми не припиняємо опалювальний сезон. У будинках, де встановлений ІТП (індивідуальний тепловий пункт — ред.) можливе регулювання теплоносія. В інших будинках це проблематично, тому що система теплопостачання застаріла. Тому ми закликаємо модернізувати системи теплопостачання своїх будинків: встановлювати ІТП, брати теплі кредити, ремонтувати системи, робити їх сучасними, що дасть можливіст економити, - каже Віталій Малецький.

За його словами, до 10 людей щодня скаржиться на спеку — і через соцмережі, і на 1563. Від спеки (як виявилося) потерпає і віце-мер Ольга Усанова, яка живе в будинку 60-х років.

Як каже Ольга Усанова, вона хотіла б ініціювати модернізацію системи теплопостачання в своєму будинку.

- Але в нашому будинку живе багато пенсіонерів, у них немає коштів. Лише дві родини, які працюють, і можуть собі це дозволити, - у віце-мера така ж сама проблема, як і в багатьох кременчужан.

6
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалювальний сезон температура спека платіжка

Комментарии: 5

749
Angel737:
Сегодня, 14:18

Бедная Усанова.

Дак она то в состоянии даже Кондиционер сейчас включать шоб было прохладней, так-как у неё зарплата Вице-Мерская!

А другим как ?!


+14
9
Руслан Климашенко:
Сегодня, 15:07

Сейчас не за чем отключать отопление, потому что впереди идут похолодания. А потом будете орать, зачем отключили, холодно. Вы людишки очень странные, определитесь.


-6
767
AMD:
Сегодня, 15:14

Цитата: Руслан Климашенко

Сейчас не за чем отключать отопление, потому что впереди идут похолодания. А потом будете орать, зачем отключили, холодно. Вы людишки очень странные, определитесь.

Вам доплачивают за облизывание мэра ? Ваши 8 коментариев сколько стоят ?

Витальку не просят отключать, просят прикрутить.

Его б воля, вообще не отключал бы, как вы говорите "впереди идут похолодания", ну да через 7-8 месяцев. А грабить население - его ежемесячная трудовая деятельность


+10
18
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:31

Хватит ныть, похолодания на этих выходных, еще и не на один день! Рано еще выключать!


-3
5
FEЯ:
Сегодня, 16:01

Вокруг себя едва взгляну,
С тоскою думаю холодной:
Какой кошмар бы ждал страну,
Где власть и впрямь была б народной.
(Игорь Губерман)))


+1
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