Мер Кременчука Малецький розповів, чому не припиняє опалювальний сезон

Сегодня, 14:14 Просмотров: 2 222 Комментариев: 5

Учора редакція ТЪ отримала декілька скарг на спеку у квартирах. Ось одна з них:

«Доброго дня, ТелеграфЪ. Мене дуже хвилює питання опалення в нашому місті, це просто не стрепно! Н а вулиці температура повітря до 20 градусів, батареї - окріп, у квартирі задуха до непритомності, вдень і вночі відкриті всі вікна. Прийшла платіжка за лютий, у мене 3-х кімнатна квартира, сума за опалення 2300 - це короткий місяць, у січні і то менше платіжка була. Велике прохання, по можливості висвітлити питання опалювального сезону, чому така висока ціна? А дже і зими, по суті, не було», - пише читач.

Суми у платіжках залежать від того, скільки гігакалорій спожив будинок (за будинковим лічильником). Інше питання — регулювання температури теплоносія та вчасне припинення опалювального сезону (на цьому й можна зекономити).

Як ми вже повідомляли, у мерії ще не ухвалили рішення про припиненя опалювального сезону. Мер Кременчука Віталій Малецький вважає, що припиняти опалювальний сезон зарано.

- Прогноз погоди на найближчий тиждень: з 13 числа почнеться зниженя температури. До 15 числа очікується навіть мінусова температура вночі. Тому поки що ми не припиняємо опалювальний сезон. У будинках, де встановлений ІТП (індивідуальний тепловий пункт — ред.) можливе регулювання теплоносія. В інших будинках це проблематично, тому що система теплопостачання застаріла. Тому ми закликаємо модернізувати системи теплопостачання своїх будинків: встановлювати ІТП, брати теплі кредити, ремонтувати системи, робити їх сучасними, що дасть можливіст економити, - каже Віталій Малецький.

За його словами, до 10 людей щодня скаржиться на спеку — і через соцмережі, і на 1563. Від спеки (як виявилося) потерпає і віце-мер Ольга Усанова, яка живе в будинку 60-х років.

Як каже Ольга Усанова, вона хотіла б ініціювати модернізацію системи теплопостачання в своєму будинку.

- Але в нашому будинку живе багато пенсіонерів, у них немає коштів. Лише дві родини, які працюють, і можуть собі це дозволити, - у віце-мера така ж сама проблема, як і в багатьох кременчужан.