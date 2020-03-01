На Полтавщині у пожежі загинув 72-річний чоловік

Сегодня, 16:03 Просмотров: 395

10 березня в селі Писарівка Новосанжарського району у пожежі загинув 72-річний чоловік. За даними ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 4.01 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вулиці Сосновій.





Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання, о 9.00 займання ліквідували. Крім того, рятувальники запобігли поширенню полум’я на три господарчі будівлі, розташовані поруч.





У будинку виявили тіло господаря, яке направили до Бюро судово-медичної експертизи Новосанжарської лікарні для встановлення точної причини смерті. Також встановлюється причина пожежі.