Коронавірус у Кременчуці подорожчав до 1,5 мільйона гривень

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 659 Комментариев: 12

Управління охорони здоров'я провело розрахунки щодо додаткових засобів захисту та запасу медикаментів для профілактики та запобіганню захворювань на коронавірус. Суму на ці заходи озвучила сьогодні Людмила Пономаренко, заступник начальника управління охорони здоров'я на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.





За розрахунками управління, Кременчуку на всі заходи потрібно 1 503 083 грн. На засіданні комісії вирішили виділити цю суму з резервного фонду міського бюджету (по окремих розпорядниках коштів). У неї входять забезпечення засобами захисту та дезінфекції не лише медичних установ, але й освітніх закладів міста, структур виконавчого комітету.

77 тисяч гривень із загальної суми підуть на швидкотести на коронавірус, наразі в місті їх ще немає.

Під час засідання протиепідемічної комісії 11 березня сума на профілактику коронавірусу в місті оцінювалася в 500 тисяч гривень, тепер коронавірус «подорожчав» утричі.