Кременчуг

Коронавірус у Кременчуці подорожчав до 1,5 мільйона гривень

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 659 Комментариев: 12

 
Таку суму мерія вирішила виділити на профілактику та закупівлю тестів

Управління охорони здоров'я провело розрахунки щодо додаткових засобів захисту та запасу медикаментів для профілактики та запобіганню захворювань на коронавірус. Суму на ці заходи озвучила сьогодні Людмила Пономаренко, заступник начальника управління охорони здоров'я на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


За розрахунками управління, Кременчуку на всі заходи потрібно 1 503 083 грн. На засіданні комісії вирішили виділити цю суму з резервного фонду міського бюджету (по окремих розпорядниках коштів). У неї входять забезпечення засобами захисту та дезінфекції не лише медичних установ, але й освітніх закладів міста, структур виконавчого комітету.

 

77 тисяч гривень із загальної суми підуть на швидкотести на коронавірус, наразі в місті їх ще немає.

 

Під час засідання протиепідемічної комісії 11 березня сума на профілактику коронавірусу в місті оцінювалася в 500 тисяч гривень, тепер коронавірус «подорожчав» утричі.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус епідемія кошти бюджет

Комментарии: 12

165
кренделёк:
Сегодня, 14:13

ну вот - меньше всего стоят тесты и дез. средства

 

пилить деньги легче всего не за реальный товар, а за услуги и работы реальный обьем и стоимость которых нельзя посчитать


+11
31
санек:
Сегодня, 14:19

было 500к, вспомнили что не внесли графу "откат" - теперь 1,5 ляма. мдааа....


+8
770
AMD:
Сегодня, 14:19

Скрестили как то учёные мэра и хомяка. Теперь это животное крадёт за обе щёки.


+11
172
Saidis:
Сегодня, 14:22

в мире пандемия, а в нашей мерии - праздник жизни начался))

а что так - вчера 500, а сегодня 1,5 млн. и из них только 70 тыс.  на тесты ( на то за что реально, без откатов, заплатить надо)? хлорка для окропления територии сильно вздорожала? 


+11
165
кренделёк:
Сегодня, 14:22

уверен на 100% что в тариф по работам по дезинфекции внесли огромную надбавку типа за супер-пупер опасную работу smile

 

а реально для covid эти работы бесполезные - ну разве что других микробов потравят


+10
6
marinochka__30:
Сегодня, 14:57

мы же не знаем в каких количествах всё закупается для дезинфекции,чем больше простерилизуют-тем лучше нам всем!

 


-10
5
Angel_love:
Сегодня, 15:04

Хорошо, что на это вообще есть деньги в нашем бюджете. Сумма вообще не важна, тут важно здоровье людей!


-10
1 097
s2e7r8g:
Сегодня, 15:04

Цитата: marinochka__30

мы же не знаем в каких количествах всё закупается для дезинфекции,чем больше простерилизуют-тем лучше нам всем!

 

Мы всё знаем: 77000 на тэсты, а более чем 1,4 млн.грн не понятно на что. Также как и с миллионами на соль с песком, а как только снег и гололёд - так сразу ...опа.


+7
165
кренделёк:
Сегодня, 15:16

Цитата: s2e7r8g

Также как и с миллионами на соль с песком, а как только снег и гололёд - так сразу ...опа.

 

кстати надо запомнить - посмотрим сколько на след. зиму будут закупать соль с песком


0
920
стабільний пкращувач:
Сегодня, 15:19

Цитата: Angel_love

Хорошо, что на это вообще есть деньги в нашем бюджете. Сумма вообще не важна, тут важно здоровье людей!


паддержываю коминтатора! А деньги в бюджете есть блогодоря нашему МЕРУ вЕТАЛИЮ МАЛЕЦКОМУ! дай бох ему здоровья, обходи вирус его и мать его стороной!


+3
23
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:20

Все так говорят, пока их эта проблема не коснется! Тесты должны быть, хоть в каком-то объеме! Так как грипп от коронавируса сложно отлечить!


-2
920
стабільний пкращувач:
Сегодня, 15:44

Цитата: sergey.kovalenko

Все так говорят, пока их эта проблема не коснется! Тесты должны быть, хоть в каком-то объеме! Так как грипп от коронавируса сложно отлечить!


потдержываю! Господин мер, закупайте тесты в любом количстве и за любые деньги, даже если по 100тыщ за штуку, неважно, жизнь избирателя дороже!!!


-1
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