Після пропущеної шайби «Кременчук» побився з «барсом»

Сегодня, 14:33 Просмотров: 376

На льодовій арені «Айсберг» крім основної хокейної команди «Кременчук», виступають юнацькі команди в чемпіонаті України. Так цими вихідними відбувся матч в рамках чемпіонату України серед юнаків 2005 р.н.





«Кременчук» U15 прийняв «Білий Барс». Після пропущеної шайби між хокеїстами зав'язалася бійка.









Зазначимо, що у цій грі «Кременчук» поступився з рахунком 1:16, а напередодні програли з рахунком - 1:12.





Турнірна таблиця