Після пропущеної шайби «Кременчук» побився з «барсом»

На льодовій арені «Айсберг» крім основної хокейної команди «Кременчук», виступають юнацькі команди в чемпіонаті України. Так цими вихідними відбувся матч в рамках чемпіонату України серед юнаків 2005 р.н.
«Кременчук» U15 прийняв «Білий Барс». Після пропущеної шайби між хокеїстами зав'язалася бійка.
Зазначимо, що у цій грі «Кременчук» поступився з рахунком 1:16, а напередодні програли з рахунком - 1:12.
Турнірна таблиця
|№
|Команди
|Ігри
|В
|П
|В в ОТ
|П в ОТ
|ЗШ-ПШ
|РШ
|Очки
|1
|Білий Барс (2005)
|32
|26
|3
|1
|0
|234 - 58
|176
|86
|2
|Сокіл (2005)
|28
|22
|4
|0
|0
|173 - 71
|102
|72
|3
|Кривбас (2005)
|30
|22
|6
|0
|2
|158 - 89
|69
|68
|4
|Крижинка (2005)
|32
|16
|14
|0
|0
|116 - 95
|21
|54
|5
|Калуський Легіон (2005)
|28
|12
|13
|0
|1
|135 - 113
|22
|43
|6
|Ковалівські Кабани (2005)
|30
|9
|16
|3
|0
|103 - 136
|-33
|39
|7
|Донбас (2005)
|32
|9
|18
|2
|1
|107 - 143
|-36
|38
|8
|Гладіатори (2005)
|30
|9
|17
|0
|2
|138 - 151
|-13
|35
|9
|СДЮСШОР (2005)
|32
|6
|12
|0
|0
|77 - 118
|-41
|18
|10
|Кременчук (2005)
|30
|1
|29
|0
|0
|58 - 325
|-267
|3