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Після пропущеної шайби «Кременчук» побився з «барсом»

Сегодня, 14:33 Просмотров: 376

 

Юні спортсмени продовжують виступи в чемпіонаті України

На льодовій арені «Айсберг» крім основної хокейної команди «Кременчук», виступають юнацькі команди в чемпіонаті України. Так цими вихідними відбувся матч в рамках чемпіонату України серед юнаків 2005 р.н. 


«Кременчук» U15 прийняв «Білий Барс». Після пропущеної шайби між хокеїстами зав'язалася бійка. 



Зазначимо, що у цій грі «Кременчук» поступився з рахунком 1:16, а напередодні програли з рахунком - 1:12.  


Турнірна таблиця

  Команди  Ігри  В  П  В в ОТ  П в ОТ  ЗШ-ПШ  РШ  Очки 
1 Білий Барс (2005) 32 26 3 1 0 234 - 58 176 86
2 Сокіл (2005) 28 22 4 0 0 173 - 71 102 72
3 Кривбас (2005) 30 22 6 0 2 158 - 89 69 68
4 Крижинка (2005) 32 16 14 0 0 116 - 95 21 54
5 Калуський Легіон (2005) 28 12 13 0 1 135 - 113 22 43
6 Ковалівські Кабани (2005) 30 9 16 3 0 103 - 136 -33 39
7 Донбас (2005) 32 9 18 2 1 107 - 143 -36 38
8 Гладіатори (2005) 30 9 17 0 2 138 - 151 -13 35
9 СДЮСШОР (2005) 32 6 12 0 0 77 - 118 -41 18
10 Кременчук (2005) 30 1 29 0 0 58 - 325 -267 3
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей драка
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