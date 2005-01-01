На Полтавщині взяли під варту двох насильників неповнолітніх

Сегодня, 15:05 Просмотров: 410

За рішенням суду нападників взяли під варту без права внесення застави

На Полтавщині за рішенням суду взяли під варту без права внесення застави двох насильників неповнолітніх, про що інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.





Нагадаємо, перший випадок трапився 9 березня у селищі Котельві - 37-річний мешканець Харківської області намагався зґвалтувати 15-річну дівчину, але їй вдалося вирватися та втекти.





А от 11 березня 14-річній полтавці не пощастило врятуватися від насильника - її на СТО у Полтаві зґвалтував 36-річний іноземець, який працював охоронцем.





За обома справами відкриті кримінальні провадження, тривають слідчі дії.