На Полтавщині чоловік намагався зґвалтувати 15-річну дівчину

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Нападник затягнув свою жертву за межі узбіччя дороги, але їй вдалося вирватися та втекти

9 березня у Котельві чоловік намагався зґвалтувати 15-річну дівчину. За інформацією пресслужби Нацполіції Полтавщини, повідомлення про це надійшло до Котелевського відділення поліції о 14.00.





Зловмисник напав на дівчину, затягнув за межі узбіччя дороги і там намагався зґвалтувати. На щастя, дитині вдалося вирватися, втекти та повідомити рідних і поліцію.





Упродовж кількох годин поліцейські встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 37-річний мешканець Харківської області.





Заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін проінформував, що за даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.153 (cексуальне насильство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.





Наразі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. Триває слідство.