КВБЗ передає у комунальну власність Кременчука два гуртожитки

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ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» безоплатно передає у комунальну власність міста два гуртожитки за адресами: вул. Сухомлинського №4 та №6. Так, 10 березня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про створення комісії для передачі цих будинків. Комісія на чолі з першим віце-мером Володимиром Пелипенком має обстежити об'єкти, скласти акти та затвердити рішенням виконкому.

Передача гуртожитків у комунальну власність дає можливість мешканцям приватизувати свої житлові приміщення, якщо вони проживають у них не менше п'яти років. Рішення про передачу кімнат у власність громадянам ще має затвердити виконком — після передачі гуртожитку.