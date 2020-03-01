14 березня відбудеться турнір з дзюдо, присвячений пам'яті співробітників СБУ

Сегодня, 14:04 Просмотров: 346

Турнір присвячений пам'яті співробітників СБУ збере зірок дзюдо світового рівня. Присутні побачать не лише поєдинки на татамах, а й ознайомляться з військовою зброєю та броньованою технікою

14 та 15 березня у Кременчуці відбудеться ІV Всеукраїнський юнацький турнір з дзюдо, присвячений співробітникам Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов’язків. Початок змагань 14 березня о 10.00, урочисте відкриття о 12.00 у манежі СК «Полтіхнік», просп. Свободи, 56.

Цього року до Кременчука планують приїзд переможця етапів Кубка світу з дзюдо Станіслава Бондаренка та учасника Олімпійських ігор та чемпіона Європи Сергія Дребота.