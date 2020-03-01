Кременчуг, Образование

Кременчужани привезли три нагороди зі зльоту юних любителів науки і техніки

Сегодня, 15:05 Просмотров: 415

 

В обласному зльоті взяли участь майже 50 вихованців закладів позашкільної освіти Полтавщини

Кременчужани привезли три нагороди з обласного зльоту юних любителів науки і техніки. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, у зльоті, що відбувся в Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, взяли участь майже 50 вихованців закладів позашкільної освіти Полтавщини.


Гуртківці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти представили цікаві винаходи та посіли такі призові місця:

  • Марина Риндіна (ліцей №4, 11 клас) – І місце, номінація «Юні техніки – охорона навколишнього середовища»;
  • Дмитро Букін (ЗОШ №16, 9-А клас) – ІІ місце, номінація «Юні техніки в науково-дослідницькій діяльності»;
  • Дмитро Рибка (ліцей №30, 8-Б клас) – ІІІ місце, номінація «Юні техніки – транспорту».
2
Автор: Катерина Турубара Источник фото: департамент освіти Кременчука
Теги: школьники конкурс
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх