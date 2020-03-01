Кременчужани привезли три нагороди зі зльоту юних любителів науки і техніки

Сегодня, 15:05 Просмотров: 415

Кременчужани привезли три нагороди з обласного зльоту юних любителів науки і техніки. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, у зльоті, що відбувся в Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, взяли участь майже 50 вихованців закладів позашкільної освіти Полтавщини.





Гуртківці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти представили цікаві винаходи та посіли такі призові місця: