Кременчужани привезли три нагороди зі зльоту юних любителів науки і техніки
Сегодня, 15:05
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В обласному зльоті взяли участь майже 50 вихованців закладів позашкільної освіти Полтавщини
Кременчужани привезли три нагороди з обласного зльоту юних любителів науки і техніки. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, у зльоті, що відбувся в Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, взяли участь майже 50 вихованців закладів позашкільної освіти Полтавщини.
Гуртківці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти представили цікаві винаходи та посіли такі призові місця:
- Марина Риндіна (ліцей №4, 11 клас) – І місце, номінація «Юні техніки – охорона навколишнього середовища»;
- Дмитро Букін (ЗОШ №16, 9-А клас) – ІІ місце, номінація «Юні техніки в науково-дослідницькій діяльності»;
- Дмитро Рибка (ліцей №30, 8-Б клас) – ІІІ місце, номінація «Юні техніки – транспорту».
Автор: Катерина Турубара
Источник фото: департамент освіти Кременчука