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12 березня у бібліотеці розкажуть, де у Кременчуці наймістичніші «точки»

Сегодня, 15:32 Просмотров: 394

 

На кременчужан чекають містичні історії із запасників музею...

Відділ абонементу ЦМБ продовжує зустрічі із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Цього разу мова піде про містику.


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«Містичний Кременчук» - таку назву має зустріч, яка відбудеться 12 березня о 15.00 у відділі абонементу ЦМБ. Директор Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповість охочим, про окремі точки на мапі міста, з якими пов’язані таємничі історії: до якого пам’ятника ходять та які ритуали проводять кременчуцькі студенти щоб успішно здати іспити, історію доньки кременчуцького магната Володарського, яка померла від нещасливого кохання і привид якої, ніби то й досі бродить по приміщенні музею та багато іншого...


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Автор: Руслана Горгола
Теги: мероприятия мистика Алла Гайшинська библиотека Краеведческий музей История Кременчуга
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