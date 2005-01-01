8 березня на Полтавщині чоловік побив пістолетом іншого, а потім вистрілив у нього

Сегодня, 15:48 Просмотров: 796

У селі Бутенки Кобеляцького району поліція розслідує замах на вбивство, що стався 8 березня.





За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, під час сварки 28-річний чоловік кілька разів ударив іншого травматичним пістолетом по голові. А потім ще й здійснив кілька пострілів у бік потерпілого, коли той намагався втекти. Жодна куля не влучила у ціль.





Потерпілого мешканця Вінницької області з тілесними ушкодженнями повезли до приймального відділення Кобеляцької ЦРЛ, але від госпіталізації він відмовився.





За фактом замаху на умисне вбивство відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.





28-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України (затримання уповноваженою службовою особою) та повідомили йому про підозру. Травматичний пістолет вилучили та направили на експертизу.





Наразі вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.