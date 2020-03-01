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Кременчужани отримали теплові платіжки за лютий: найдешевше за сезон

Сегодня, 16:03 Просмотров: 2 399 Комментариев: 10

 
Відсотки перерахунку вартості опалення та гарячої води за лютий більші, ніж за грудень та січень, що пов'язано зі зниженням ціни на газ

Кременчужани отримали теплові платіжки за лютий (розсилка від фірми ВАС, яка займається нарахуванням комунальних платежів). У них, зокрема, є пояснення, на скільки відсотків знижена кінцева вартість опалення та централізованого гарячого водопостачання по обох постачальниках послуг — КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».


У платіжках абонентів вказана конкретна вартість перерахунку. Наприклад, у мешканця однокімнатної квартири на вулиці Переяславська, 40, сума в платіжці зменшилася на 276,6 грн.


 


Зазначимо, що перерахунок за лютий — найсуттєвіший за сезон (див. таблицю).


Виконавець послуги

Перерахунок (% на місяць)

грудень

січень

лютий

Централізоване опалення

КП «Теплоенерго»

21%

18,9%

25,5%

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

22%

17%

25%

Централізоване гаряче водопостачання

КП «Теплоенерго»

24%

20%

23,5*%

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

20%

16%

23%


*У таблиці вказаний % перерахунку на гарячу воду для абонентів КП «Теплоенерго» з рушникосушаркою; без рушникосушарки перерахунок за лютий складає 23,4%. Для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» % перерахунку по гарячій води однаковий (незалежно від того, чи є в квартирі рушникосушарка).


Нагадаємо, перерахунок проводиться без зміни тарифу, відповідно до Постанови КМУ 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Залежно від ціни природного газу визначається коефіцієнт перерахунку на кожен місяць.


У лютому зниження ціни на газ було найбільш суттєвим — звідси й найбільший за сезон коефіцієнт перерахунку.


«Вартість газу за грудень 2019 року для всіх категорій споживачів складала 4 276,70 грн без ПДВ за 1 м3 (без врахування вартості транспортування та розподілу) та відповідно 4 650,00 грн у січні 2020 р. та 3 948 грн у лютому 2020 р.», - сказано в повідомленні КП «Теплоенерго».


Раніше «ТелеграфЪ», аналізуючи платіжки за січень, детально розповідав про теплові тарифи та особливості щомісячного перерахунку за опалення та гарячу воду.

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення гаряча вода перерахунок Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ

Комментарии: 10

38
cenzor:
Сегодня, 16:42

У родителей больше чем в прошлом месяце, у коллег больше, и больше чем за январь прошлого года( без тех 300 грн. скидки).....зеленые уде мажут на хлеб, или в апреле намажут? Последний их оплот в аргументах " дешевый" долляр по 24 сдает позиции- следующая стадия - мынезналишотакбудет!


+6
765
AMD:
Сегодня, 16:44

Подскажите, по чём газ в Кременчуге и по чём в Киеве ? Или почему, недомэр утвердил тарифы на 25% выше, чем в бедной столице ? Почему батареи раскалены и в квартирах сауны ?

 

П.С. cenzor - причём тут зелёные, если Виталька утверждает, сколько ему на карман упадёт


+26
46
Marusya Klimova:
Сегодня, 16:49

В прошлом месяце за отопление было 1388 грн., в этом - 1382 грн. ))))))) Прям чувствую огромный прилив счастья)))))


+14
348
evgeniys:
Сегодня, 16:57

Вот если бы было -20 в феврале и платежки пришли со скидкой, тогда да, а так, тож мне достижение...


+4
174
Akilbupser:
Сегодня, 17:14

Прошлый месяц отопление: 2227

В этот                         : 2750

Эт шутка такая?


+14
1 485
Marshall:
Сегодня, 17:31

Цитата: cenzor

У родителей больше чем в прошлом месяце, у коллег больше, и больше чем за январь прошлого года( без тех 300 грн. скидки).....зеленые уде мажут на хлеб, или в апреле намажут? Последний их оплот в аргументах " дешевый" долляр по 24 сдает позиции- следующая стадия - мынезналишотакбудет!


шоколадки заменили мозг? все уже давно знают, что ни ВР, ни президент на тарифы отопления не влияют! тут местная (в нашем случае фиолетовая) власть решает!

У меня в феврале сумма больше чем в декабре и январе, если что...
ИМХО Виталик на 2й срок может не рассчитывать!

P.S. опалення
грудень 31.27грн
сiчень   31.37грн
лютий   41.18грн
где логика???


+14
103
alexradion:
Сегодня, 18:09

Тарифами в Украине заправляют олигархи уровня Коломойский,Ахметов,Фирташ и им подобные.Обещанное снижение тарифов вовсе не означает,что вышеперечисленных лиц отодвинули от корыта.Это снижение носит ситуативный характер-доллар был чуть дешевле,цена на газ чуть ниже и т.д.В этом месяце так,в следующем немного по-другому.Но это не системное снижение.


+5
658
antikola:
Сегодня, 18:33

Цитата: Marshall
все уже давно знают, что ни ВР, ни президент на тарифы отопления не влияют!
да вы что. а при шоколадке почему то лично порох устанавливал-почитаете комменты за 17-18 года?



Цитата: AMD
причём тут зелёные
спросите у зеленых, которые про тарифный геноцид прошлой весной ором орали, чи позабували вже?память рыбок гуппи?


-3
743
Angel737:
Сегодня, 18:43

Подскажите, по чём газ в Кременчуге и по чём в Киеве ? Или почему, недоМэр утвердил тарифы на 25% выше, чем в Бедной столице ? Почему батареи раскалены и в квартирах сауны ?


0
658
antikola:
Сегодня, 19:04

Цитата: Angel737
Почему батареи раскалены и в квартирах сауны ?
а вы думали облэнерго кушать не хочетsmile


0
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