Кременчужани отримали теплові платіжки за лютий: найдешевше за сезон

Сегодня, 16:03 Просмотров: 2 399 Комментариев: 10

Відсотки перерахунку вартості опалення та гарячої води за лютий більші, ніж за грудень та січень, що пов'язано зі зниженням ціни на газ

Кременчужани отримали теплові платіжки за лютий (розсилка від фірми ВАС, яка займається нарахуванням комунальних платежів). У них, зокрема, є пояснення, на скільки відсотків знижена кінцева вартість опалення та централізованого гарячого водопостачання по обох постачальниках послуг — КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





У платіжках абонентів вказана конкретна вартість перерахунку. Наприклад, у мешканця однокімнатної квартири на вулиці Переяславська, 40, сума в платіжці зменшилася на 276,6 грн.









Зазначимо, що перерахунок за лютий — найсуттєвіший за сезон (див. таблицю).





Виконавець послуги Перерахунок (% на місяць) грудень січень лютий Централізоване опалення КП «Теплоенерго» 21% 18,9% 25,5% ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» 22% 17% 25% Централізоване гаряче водопостачання КП «Теплоенерго» 24% 20% 23,5*% ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» 20% 16% 23%





*У таблиці вказаний % перерахунку на гарячу воду для абонентів КП «Теплоенерго» з рушникосушаркою; без рушникосушарки перерахунок за лютий складає 23,4%. Для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» % перерахунку по гарячій води однаковий (незалежно від того, чи є в квартирі рушникосушарка).





Нагадаємо, перерахунок проводиться без зміни тарифу, відповідно до Постанови КМУ №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу». Залежно від ціни природного газу визначається коефіцієнт перерахунку на кожен місяць.





У лютому зниження ціни на газ було найбільш суттєвим — звідси й найбільший за сезон коефіцієнт перерахунку.





« Вартість газу за грудень 2019 року для всіх категорій споживачів складала 4 276,70 грн без ПДВ за 1 м3 (без врахування вартості транспортування та розподілу) та відповідно 4 650,00 грн у січні 2020 р. та 3 948 грн у лютому 2020 р. », - сказано в повідомленні КП «Теплоенерго».





Раніше «ТелеграфЪ», аналізуючи платіжки за січень, детально розповідав про теплові тарифи та особливості щомісячного перерахунку за опалення та гарячу воду.