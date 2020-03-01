У Кременчуці відбувся чемпіонат міста - Перша Ліга з класичних шахів

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В останній день зими завершились змагання: «Чемпіонат Кременчука - Перша Ліга» з класичних шахів. Як розповів «Телеграфу» тренер з шахів Андрій Зазуляк, боротьба тривала з 15 до 29 лютого в клубі «Дебют», 19 учасників розіграли 5 місць в Вищу Лігу.





1 місце - вихованець Андрія Зазуляка Кибкало Володимир 7.5 (КМЦПО Лідер), турнір починав як 2-го розрядник, а завершив з виконанням нормативу 1 розряду. Заслужив працею і своїм відношенням до шахів.

2 місце - Васильченко Максим 7 очок, не дає молоді розслабитись.

3 місце - Рябов Дмитро 7 очок.

4 місце - Швачич Михайло (КМЦПО Лідер) 2 розрядник, який показав достойну гру.

5 місце - Завальний Артур (СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер) 5 очок, в останній грі програв, маючи 2 зайві пішаки в ендшпілі, на жаль не втримав позицію в цейкноті.









За крок до бажаного розряду. Ще був відзначений Мельников Марк (СК Нафтохімік, КМЦПО Лідер) 4 очки, як кращий результат серед наймолодших учасників. Романченко Аліса (СК Нафтохімік) теж 4 очки, лише за додатковими показниками поступилась Марку.