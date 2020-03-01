15.03 о 19:00 "Ти признайся мені" в театрі "МО"!

Новости
Кременчуг
Происшествия
Здоровье
Потребитель
Культура
Образование
Политика
Спорт
Полтавщина
Украина/Мир
Мультимедиа
Фото
Видео
Сюжеты
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написать "Телеграфу"
Блоги
ТЪ в теме
Интервью
Наши люди
Путешествия
Отдых
Афиша
Летние площадки
Полезно
Вопрос-ответ
Актуально
Реклама-акции
Проекты
Дураки и дороги
Ищу хозяина
ТелеграфЪ
Контакты
Реклама на сайте
Новости сайта
Купить газету ТЪ онлайн
Далі в театральний ефір міста вривається "Ти признайся мені" - одразу дві легкі комедії в дусі гумор-шоу. Дві в одній виставі!Квитки в касі БЦ "Бульвар", замовлення за тел.0979331133 Ціна 160-180грнАдреса театру МО: вул.Першотравнева, 38