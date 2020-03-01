15.03 о 19:00 "Ти признайся мені" в театрі "МО"!

Сегодня, 17:00 Просмотров: 144

Далі в театральний ефір міста вривається "Ти признайся мені" - одразу дві легкі комедії в дусі гумор-шоу. Дві в одній виставі!

Квитки в касі БЦ "Бульвар", замовлення за тел.0979331133

Ціна 160-180грн

Адреса театру МО: вул.Першотравнева, 38