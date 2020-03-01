У Кременчуці загорілася квартира - господар палив у ліжку

10 березня о 10.55 на вулиці Молодіжній, 7 загорілася квартира через те, що власник палив у ліжку.
За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, рятувальники загасили вогонь за 25 хвилин, а також евакуювали трьох людей. У результаті згорів матрац та на площі 10 кв. м закоптилася стеля кімнати, де трапилося займання.
Вдалося врятувати майно на 150 тисяч грн, прямі матеріальні збитки від пожежі становлять 300 тисяч, а побічні - 59 700 тисяч грн.
На місці події працювала одна ланка газодимозахисної служби та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.