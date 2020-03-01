Происшествия

У Кременчуці загорілася квартира - господар палив у ліжку

Сегодня, 17:02 Просмотров: 603 Комментариев: 1

 

Рятувальники евакуювали з пожежі трьох людей

10 березня о 10.55 на вулиці Молодіжній, 7 загорілася квартира через те, що власник палив у ліжку.


За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, рятувальники загасили вогонь за 25 хвилин, а також евакуювали трьох людей. У результаті згорів матрац та на площі 10 кв. м закоптилася стеля кімнати, де трапилося займання.


Вдалося врятувати майно на 150 тисяч грн, прямі матеріальні збитки від пожежі становлять 300 тисяч, а побічні - 59 700 тисяч грн.


На місці події працювала одна ланка газодимозахисної служби та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: пожар курение матрац спасатели квартира

Комментарии: 1

4
Peeper:
Сегодня, 18:02

У результаті згорів матрац та закоптилася стеля кімнати, де трапилося займання. Вдалося врятувати майно на 150 тисяч грн, прямі матеріальні збитки від пожежі становлять 300 тисяч, а побічні - 59 700 тисяч грн.
 ... это матрац с потолком на такую сумму нагорели?)))


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