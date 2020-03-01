Кременчуг, Образование

13 березня у Кременчуцькому педколеджі пройде Міжнародна науково-практична конференція

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Початок заходу о 10.00

13 березня у Кременчуцькому педагогічному коледжі пройде Міжнародна науково-практична викладацько-студентська конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм».


Її проводять з метою інформаційного обміну між провідними спеціалістами у галузі сучасної педагогіки, а також для залучення талановитих практикуючих викладачів до науково-дослідницької роботи.


Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, а також педагогічні вищі навчальні заклади України, Австрії та Польщі:

  • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;
  • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
  • БКВНЗ «Запорізький педагогічний коледж»;
  • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
  • International Сentre Сorporative Мanagement (м. Вена, Австрія);
  • Uczelni Nauk Spolecznych (м. Лодзь, Польща).

Учасниками заявлені більше 100 осіб, серед яких педагогічні та науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти з України, а також викладачі вищих навчальних закладів Польщі, Грузії, Китаю, Німеччини, студенти США та Польщі.


Початок конференції о 10.00.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конференция педколледж педагоги
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