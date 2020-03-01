13 березня у Кременчуцькому педколеджі пройде Міжнародна науково-практична конференція

13 березня у Кременчуцькому педагогічному коледжі пройде Міжнародна науково-практична викладацько-студентська конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм».
Її проводять з метою інформаційного обміну між провідними спеціалістами у галузі сучасної педагогіки, а також для залучення талановитих практикуючих викладачів до науково-дослідницької роботи.
Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, а також педагогічні вищі навчальні заклади України, Австрії та Польщі:
Учасниками заявлені більше 100 осіб, серед яких педагогічні та науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти з України, а також викладачі вищих навчальних закладів Польщі, Грузії, Китаю, Німеччини, студенти США та Польщі.
Початок конференції о 10.00.