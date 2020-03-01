13 березня у Кременчуцькому педколеджі пройде Міжнародна науково-практична конференція

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13 березня у Кременчуцькому педагогічному коледжі пройде Міжнародна науково-практична викладацько-студентська конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм».





Її проводять з метою інформаційного обміну між провідними спеціалістами у галузі сучасної педагогіки, а також для залучення талановитих практикуючих викладачів до науково-дослідницької роботи.





Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, а також педагогічні вищі навчальні заклади України, Австрії та Польщі:

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

БКВНЗ «Запорізький педагогічний коледж»;

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

International Сentre Сorporative Мanagement (м. Вена, Австрія);

Uczelni Nauk Spolecznych (м. Лодзь, Польща).

Учасниками заявлені більше 100 осіб, серед яких педагогічні та науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти з України, а також викладачі вищих навчальних закладів Польщі, Грузії, Китаю, Німеччини, студенти США та Польщі.





Початок конференції о 10.00.