Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 18:01 Просмотров: 375

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

11 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • просп. Свободы, 46;
  • ул. Небесной сотни, 71-105;
  • ул. Дмитрия Демидюка, 10-42;
  • ул. 8-го Марта, 7-9,52-70;
  • ул. Махорочная, 9-24;
  • ул. Шевченко, 76-140;
  • ул. Ткаченко, 10-73;
  • ул. Новоселовская, 2-38;
  • ул. Приречная, 32-34;
  • ул. Ромодановская, 2;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 3-58;
  • ул. Недогарская, 3-24;
  • ул. Тракторная, 3-9;
  • ул. Новая, 15-27;
  • пер. Марии Расковой, 3-118;
  • пер. Прорезной, 2-37;
  • пер. Щемиловский, 5-28;
  • пер. Ткаченко, 3-15;
  • пер. Новый, 1-18;
  • пер. Недогарский, 4-16;
  • пер. Богдана Хмельницкого, 3-10.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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