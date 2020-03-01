Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 18:01
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
11 марта в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- просп. Свободы, 46;
- ул. Небесной сотни, 71-105;
- ул. Дмитрия Демидюка, 10-42;
- ул. 8-го Марта, 7-9,52-70;
- ул. Махорочная, 9-24;
- ул. Шевченко, 76-140;
- ул. Ткаченко, 10-73;
- ул. Новоселовская, 2-38;
- ул. Приречная, 32-34;
- ул. Ромодановская, 2;
- ул. Богдана Хмельницкого, 3-58;
- ул. Недогарская, 3-24;
- ул. Тракторная, 3-9;
- ул. Новая, 15-27;
- пер. Марии Расковой, 3-118;
- пер. Прорезной, 2-37;
- пер. Щемиловский, 5-28;
- пер. Ткаченко, 3-15;
- пер. Новый, 1-18;
- пер. Недогарский, 4-16;
- пер. Богдана Хмельницкого, 3-10.