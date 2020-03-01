Благодійна вечірка чекає на кременчужан цими вихідними

Сегодня, 15:31 Просмотров: 147

У суботу, 14 березня, у ресторані VSI SVOI відбудеться благодійна вечірка на підтримку Дмитра Ковальчука «Разом ми врятуємо життя».









В рамках благодійного заходу всі артисти виступають безкоштовно, а всі виручені кошти з вхідних квитків передадуть батькам хлопчика на лікування.





Нагадаємо, що молода мама з Кременчука Олеся Ковальчук виховує двох синів, влітку до родини прийшла біда - захворів молодший син Дмитро. Мама Олеся розповіла «Телеграфу», що влітку Діма застудився, лікарі призначили антибіотики й після цього хлопчик став погано себе почувати. Кременчужанка, готуючи дитину до школи помітила, що у нього порушилася мова та координація рухів, ще й Діма скаржився на головний біль.





Для тих хто хоче фінансово підтримати родину Ковальчук реквізити картки ПриватБанку 5168 7573 1799 4491 Ковальчук Олеся Олегівна (мама).