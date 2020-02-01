Кременчужанка прохає врятувати сина Дмитра Ковальчука, який знаходиться в реанімації

Сегодня, 08:08 Просмотров: 375

Молода мама з Кременчука Олеся Ковальчук виховує двох синів, влітку до родини прийшла біда - захворів менший син Дмитро. Мама Олеся розповіла «Телеграфу», що влітку Діма застудився, лікарі призначили антибіотики й після цього хлопчик став погано себе почувати. Кременчужанка, готуючи дитину до школи помітила, що у нього порушилася мова та координація рухів, ще й Діма скаржився на головний біль.









- Наше життя повернулося на 360 градусів, до і після. 3 липня 2019 року нам встановили страшний діагноз - пухлина стовбура головного мозку, це було неймовірно страшно, здається що все це не з тобою і це страшний сон. Але, на жаль, це реальність. Як, куди, що робити, куди їхати та до кого бігти? Що переживають батьки, коли чують від лікарів такий діагноз дитини «онкологія»? Чесно, жити не хочеться, хочеться віддати своє життя заради здоров'я дитини, і зробити все можливе й неможливе, в загальному, перевернути весь світ, тільки б твоя дитина була здорова, - розповіла Олеся Ковальчук.





Родина розпочала лікування за протоколом: хіміотерапія та променева терапія, після цього в інституті раку призначили 6-9 курсів збільшеного дозування хіміотерапії. Хімія отруїла організм дитини й адаптувалася під пухлину, внаслідок чого впали тромбоцити. Лікарі терміново провели операцію й зараз малюк знаходиться в реанімації київської лікарні.





Батьки Діми у Києві шукають донорів крові IV Rh+ для заготівлі тромбоконцентрату. Також на лікування дитини щодня йдуть величезні суми на закупівлю ліків.





- Весь цей час ми справлялися своїми силами, але на даний момент наші резерви йдуть, а лікування потрібно продовжувати. Всіх небайдужих прошу допомоги для лікування нашого синульки Дімульки. Спасибі всім за підтримку і фінансову допомогу - нам це зараз дуже важливо! Допоможіть врятувати нашого малюка! - додала Олеся.





Для тих хто готовий у Києві стати донором - відгукніться у відділення інтенсивної реанімації Першої міської лікарні на вул. Богатирського, 30.





Для тих хто хоче фінансово підтримати родину Ковальчук реквізити картки ПриватБанку 5168 7573 1799 4491 Ковальчук Олеся Олегівна (мама).



