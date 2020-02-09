«Я не буду запасним варіантом»: Віктор Вихрист про дебют та як став Фаустом

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 505 Комментариев: 2

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист перейшов у професіонали та переїхав до Німеччини. Через це Федерація боксу України дискваліфікувала його тренера та менеджера. Самому спортсмену рішення коштувало стипендії. Боксер з дружиною Альоною поділилися враженнями від життєвих змін та першого професійного бою в Німеччині

9 лютого близько опівночі кременчуцький боксер Віктор Вихрист у Німеччині завоював першу перемогу на професійному ринзі. Український суперваговик нокаутував білоруса Андрія Мазаника в дебютному бої на профіринзі. 6-раундовий бій тривав усього 40 секунд!





Отже, Віктор Вихрист (тепер він має псевдонім Фауст) дебютував у професійному спорті з дострокової перемоги над білорусом Андрієм Мазаником (13-11, 10 КО). Поєдинок завершився, так і не розпочавшись.





Суперник Віктора нарвався на джеб, а після цього отримав у свій бік двієчки. Удар Віктора у скроню білоруса став останнім - суперник впав на ринг, а його команда одразу викинула рушник.





Віктор Вихрист з першого удару «вирубив» досвідченого суперника



Віктор Вихрист 10 років йшов до своєї мрії - олімпійського золота, але несподівано перейшов у професіонали. Чому боксер, який пройшов тернистий шлях, вирішив відмовитися від мрії? «ТелеграфЪ» поцікавився у самого спортсмена.



Боксом Віктор почав займатися пізно, лише з 16 років. Юнаком він їздив на тренування з Власівки до кременчуцької СДЮШОР. Під керівництвом тренера Олександра Ляхового став першим номером у збірній України у ваговій категорії 91+ кг. Початок 2020 року пише нову сторінку в історії боксера Віктора Вихриста: він переходить у професіонали, а його перехід спричиняє скандал у спортивному середовищі. Далі - розповідь Віктора та його погляд на події.







Про дебют в професійному боксі



- Добре підготувався. Хоч я завжди тримаю себе в формі й постійно тренуюся, але зараз були два тижні спарингів і тиждень я відточував удари на «лапах» з тренером. У Німеччині спарингував з трьома-чотирма партнерами, приїжджали аматори зі мною спарингувати. Підготовка пройшла на вищому рівні.



У мене в професіоналах (професіональному спорті - ред.) інший тренер - Бюлент з Туреччини, який живе в Німеччині. Він мене готував до бою, проте з тренером Олександром Ляховим кожного дня тримали зв'язок.



Коли виходив на ринг відчував хвилювання, адже вперше боксував при такій великій публіці - більше 5 тисяч людей. Мій бій був передостаннім (виступив в андеркарті бою за пояс IBO у важкій вазі між Фіратом Арсланом з Німеччини та Кевіном Лереном з ПАР). Хвилювання, мабуть, було більш у цьому. На сам бій налаштовувався максимально: я знаю, на що я виходжу.







«Перший раунд хотів пройти розвідку боєм»



- Форсувати події я не збирався. Тренер мені сказав робити свою задачу й робити те, що я вмію. Я хотів у першому раунді пройти розвідку боєм, а коли він (суперник - ред.) почав першим, то я зрозумів: якщо буде шанс достроково закінчити бій, то я його завершу.





Коли суперник викинув рушник, то я зрозумів, що тренер хоче вберегти здоров'я боксеру. Я бачив як він «плавав», бачив його очі. Люди з боку можуть говорити, що захочуть, але коли ти стоїш навпроти людини, дивишся в її очі і розумієш, що бачиш порожнечу, то тренер Андрія зробив правильне рішення. Бокс - це такий вид спорту, що необхідно бути обережним.







«Заплющила очі від хвилювання»



Дружина чемпіона Альона Вихрист дивилася бій вдома з маленьким синочком. Вона дуже хвилювалася за чоловіка й навіть заплющила очі коли розпочався поєдинок.



- Дуже хвилювалася, - розповідає Альона. - Бій намагалася подивитися, але не вийшло, адже заплющила очі від хвилювання. Тому переглядала у повторі. Дуже хвилюючий дебют на професійному ринзі. Хотілося, щоб це було яскраво, й воно вийшло, як ми хотіли в ідеалі. Я в захваті від свого чоловіка!



«Я не буду запасним варіантом»



- У мене є менеджер Андрій Котельник, якому надходило багато пропозицій. Я тоді сказав, що моє основне завдання - Олімпійські ігри. Ми розуміємо, що на чемпіонаті України я виступив, м'яко кажучи, не дуже. Отримав срібло, тому став другим номером. На той момент, коли планував перехід у професіонали, ніякої конкретики не було. Ніхто мені не казав, що їхатиму на ліцензійні турніри. Якби я знав, що точно їхатиму на ліцензійний турнір, повірте, ніякі гроші та контракти мене б не зупинили. У мене пріоритетом було лише золото Олімпійських ігор. До цього я йшов 10 років, і все так просто ніхто не хотів перекреслювати. Мене змусили це зробити.





- Отже, рішення про перехід у професіонали було пов'язано з тим, що ти програв у чемпіонаті України? Чи зміною тренера? (У грудні 2019 року замість головного тренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського став Леонід Лоівський - ред.)



- Я не мав виступати на чемпіонаті України, адже у мене за два дні до чемпіонату народився син. Я не спав, толком не тренувався, весь час був поруч з дружиною. Про моральний стан взагалі мовчу... Мене змусили. Зателефонував директор Федерації боксу й сказав, що я повинен виступати, інакше мене приберуть зі штату, не буду отримувати зарплату... Я був змушений їхати, адже у мене сім'я, народилася дитина, мені необхідно їх годувати, за щось треба жити. Я поїхав на чемпіонат України і так виступив, після цього й понеслося незрозуміла ситуація.



Ніякої конкретики не було, хто їхатиме на ліцензійний турнір. Сказали, що все вирішуватиметься. Зрозумійте, якщо немає конкретики... я не хочу й ніколи не буду запасним варіантом.



Федерацію попереджали про перехід у професіонали



- Мій тренер Олександр Ляховий за 5 днів зателефонував Леоніду Лоівському, головному тренеру збірної України, й попередив, що ми будемо підписувати контракт. Це було рівно за 5 днів до підписання контракту. Мій менеджер Андрій Котельник особисто повідомив в.о. директора Федерації боксу Донатаса Піскуна. Те, що я їх за місяць до підписання контракту не повідомив, це правда. А я їм зобов'язаний казати? Це моє особисте рішення. Коли немає конкретики, коли мене не ставлять на перше місце, про що говорити?







Фауст - це кулак



За словами Віктора, контракт розрахований на три роки. Віктор виступає за німецький клуб, проте й надалі представлятиме Україну та Кременчук. «Це було, є і буде» - зауважив спортсмен. Змінювати громадянство Віктор не збирається. Багато вболівальників цікавилися: чому саме Фауст. Чи пов'язане це з філософською драмою Йоганн Гете «Фауст»?



- Це пов'язано з тим, що німцям дуже важко вимовити моє прізвище.Вони навіть не можуть повторити. Коли ведучий запитав моє прізвище, то перепитав, не зміг повторити.





Тому мені запропонували обрати з кількох варіантів. Був Бергер (з німецького перекладається як гора) та ще кілька прізвищ, серед яких Фауст. Я перепитав, що означає Фауст, адже ми знаємо «Фауст» як трагедію Гете й більшість думає, що це пов'язано з цією драмою, але насправді німецькою фауст - це кулак. Ось чому я обрав Фауст.









Про плани на майбутнє



- Протягом наступного місяця планую бій. Зараз головна ціль та задача - готуватися, щоб виступати за нашу країну, представляти Україну, щоб наш гімн та прапор підіймалися на світових аренах, і я буду все для цього робити.







«Те, що вони зробили стосовно до мого тренера та менеджера це дуже низько»





- Те, що відбувається у Федерації, я не розумію. Навіщо це все змішувати? Бог їм суддя, але те, що вони зробили стосовно мого тренера та менеджера (дискваліфікували - ред.) це дуже низько.







Переписувався з людьми із Федерації боксу, які ведуть усі ці чати. Я їм пишу як є: не робіть дурниць та не брешіть людям. Не хочу виправдовуватися, я доросла людина й самостійно приймаю рішення, те, що я перейшов у професіонали - моє зважене рішення. Зробив це з перспективою на майбутнє.





Віктор Вихрист разом з Андрієм Котельником



Примітка. В інтерв'ю Champion.com.ua менеджер Андрій Котельник зазначив, що рішення про перехід в професіонали перед Олімпійськими іграми Вихрист приймав самостійно, виходячи з того, що він перестав бути першим номером у збірній (хоча спочатку мова йшла про підписання контракту після Олімпіади). Також Котельник зазначив, що ФБУ до цього часу має борги перед Вихристом та іншими боксерами за їх успішні виступи на міжнародних змаганнях. Зараз вони готують позов до суду на Федерацію боксу України щодо рішення дискваліфікації тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.





Тренер Олександр Ляховий та Віктор Вихрист



Про службову квартиру



- Зв'язувався із заступником мера Русланом Проценком, запитував його, що робити зі службовою квартирою, адже в ЗМІ пишуть, що на сесію винесли рішення зняти з мене стипендію. Дай Боже, щоб ця стипендія дісталася тим людям, яким вона, дійсно, необхідна. Я лише за. Щодо квартири мені Руслан Проценко сказав: «Поки користуйтеся». У сенсі - користуйтеся? Там необхідно зробити ремонт та влаштуватися. Оскільки в мене маленька дитина, доведеться поспілкуватися з мером до кінця цього тижня. Що далі з квартирою, я поки що не знаю. Допоки у квартирі не хочу робити ремонт, це також кошти. А якщо через рік з'явиться якась незрозуміла інформація, вони знову будуть смикати, що заберуть квартиру? Мене такі умови також не влаштовують. Треба зустрічатися та спілкуватися - подивимося, що запропонують. Так або ні, іншого не дано, просити й принижуватися не буду.





Весь час, поки я виступаю за Кременчук - винаймаю квартиру. У 2014 році, коли мені був 21 рік, я разом з майбутньою дружиною переїхав до міста. З того часу наймаємо квартиру. Ніхто нічого не давав. Я не скаржуся, говорю як є.







Про німецьку команду



У мене така команда - коли спілкуєшся з ними, навіть сльози на очах. Я настільки відчув, що там сім'я, яке там тепло, усі з тобою. Скільки років я був у збірній, такого не відчував. Там завжди була конкуренція, хтось наступав на п'яти, крок ліворуч чи праворуч - сутички. Тут зовсім по іншому, я відчув силу, підтримку, мотивацію. Для мене це важливіше за все. Таке ставлення не лише до мене, а й до моєї дружини. Коли я їхав після бою додому, промоутер особисто підійшов та подарував парфуми для дружини та цілий пакет речей для сина.



