Происшествия

На проспекті Свободи палав нежитловий будинок

Сегодня, 09:29 Просмотров: 973

 

Згоріло сміття

Увечері 12 лютого у Кременчуці, на проспекті Свободи, палало нежитлове приміщення. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, згоріло 10 квадратних метрів сміття.


Причина займання встановлюється.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Кременчуцьке МУ ДСНС
Теги: Пожежа пожар
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