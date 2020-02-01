Происшествия На проспекті Свободи палав нежитловий будинок Сегодня, 09:29 Просмотров: 973 Згоріло сміття





Увечері 12 лютого у Кременчуці, на проспекті Свободи, палало нежитлове приміщення. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, згоріло 10 квадратних метрів сміття.

Причина займання встановлюється. 2 Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Кременчуцьке МУ ДСНС



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