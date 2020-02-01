Учителька з Кременчука пройшла до Всеукраїнського етапу конкурсу «Учитель року-2020»

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Учителька історії з Кременчуцької ЗОШ №12 Анна Холодняк перемогла на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Історія». За інформацією з сайту департаменту освіти нашого міста, тепер кременчужанка представлятиме Полтавщину та Кременчук на цьому конкурсі і далі боротиметься за перемогу.





Також в обласному етапі «Учителя року-2020», який проходив з 10 по 12 лютого у Полтаві, взяли участь ще двоє педагогів з кременчуцьких шкіл:

Ольга Сокур, учитель образотворчого мистецтва Кременчуцької ЗОШ №16 (у номінації «Образотворче мистецтво»);

Світлана Салогуб, учитель початкових класів Кременчуцької ЗОШ №8 (у номінації «Початкова освіта»).

Вони увійшли до п’ятірки кращих учителів області у своїх номінаціях, посівши ІІІ місця. У той же час Анні Холодняк вдалося вибороти І місце за підсумками обласного етапу конкурсу.