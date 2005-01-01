Надбавку за престижність, яку недоотримали у січні кременчуцькі вчителі, мають нарахувати у лютому

Сегодня, 10:39 Просмотров: 592 Комментариев: 2

До редакції звернулася кременчуцька вчителька та розповіла, що у січні замість надбавки за престижність у 30% отримала лише 10%

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Тетяна, яка працює вчителем української мови в одній зі шкіл міста. Вона розповіла, що за січень педагоги отримали зарплату меншу, ніж за попередні місяці. Ставку збільшити на 9%, але надбавку за престижність зменшили з 30% до 10% — і в сумі кожному на 200-800 гривень менше.





- Прикро було те, що на всю державу протрубили, що на 9% вчителям підняли зарплату, а по факти ми, кременчуцькі, отримали ще менше, як було, - коментує Тетяна.



За її словами, з 1 вересня 2019 року кожного місяця вчителі мали надбавку за престижність у 30%, а у січні — лише у 10%.



«ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до Світлани Михайленко, заступника директора — начальника управління дошкільної освіти, кадрової та організаційно-фінансової роботи департаменту освіти Кременчука.



Вона зазначила, що заробітні плати учителів шкіл виплачуються з державного бюджету, за рахунок освітньої субвенції. Кошти приходять попланово з Міністерства освіти і науки України, а тому місцева влада не може на це впливати. (Нагадаємо, що шкільну галузь освіти фінансує держава, а дошкільну — місто.)



Усі середні навчальні заклади отримали кошти у повному обсязі, але кожен керівник школи разом з головним бухгалтером сам вираховує кошти, які спланував на січень. Наприклад, якщо хтось з працівників пішов у відпустку та має отримати відпускні або захворів та був на лікарняному, на це треба витратити додаткові кошти.



І у певних школах на надбавки гроші могли залишитися, а у якихось — ні. Світлани Михайленко пояснила, що у такому випадку буде проведено перерахунок, і працівники отримають дорахування у лютому.