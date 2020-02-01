У Федерації боксу розгорівся скандал: тренера Ляхового дискваліфікували на три роки через рішення Вихриста

Вчера, 18:01 Просмотров: 1 113 Комментариев: 2

Виконком Федерації боксу України прийняв міри щодо вчинку Віктора Вихриста покинути збірну України.









Згідно з рішенням, Виконавчий комітет Федерації боксу України вирішив ініціювати перед КДК ФБУ наступне:





Дискваліфікувати особистого тренера Віктора Вихриста Олександра Ляхового від участі, як тренера та секунданта боксерів, на чемпіонатах та Кубках України з боксу в усіх без виключення вікових групах терміном на 3 роки ;

Віктора Вихриста від участі, як тренера та секунданта боксерів, на чемпіонатах та Кубках України з боксу в усіх без виключення вікових групах ; Висловити недовіру менеджеру Віктора Вихриста Андрію Котельнику, та заборонити йому приймати участь в усіх без виключення офіційних заходах ФБУ, включаючи чемпіонати та Кубки України з боксу в усіх вікових групах, в якості тренера чи офіційного представника Федерації боксу міста Львова тощо, терміном на 3 роки;

Висловити недовіру керівництву Федерації боксу міста Львова, президентом якої нещодавно було обрано Андрія Котельника, в зв’язку з допущенням ситуації, яка призвела до втрати нашою державою провідного боксера напередодні надзвичайно важливих ліцензійних стартів;





Рішення Віктора Вихриста перейти у професіонали за місяць до ліцензійних турнірів став неочікуваним для усієї боксерської спільноти.





Рішення щодо відмови Віктора Вихриста припинити виступи у складі Національної збірної України повідомив 27 січня особистий тренер боксера - Олександр Ляховий у спілкуванні з головним тренером збірної. Тобто за день до підписання професійного контракту. До цього моменту Федерація боксу України не отримувала жодних повідомлень стосовно можливого бажання Вихриста перейти у професійний бокс та припинити виступи у складі збірної України.





- Всеукраїнська громадська організація Федерація боксу України в цілому обурена з приводу даної події. На наше глибоке переконання подібні дії спортсменів є непрофесійними, не спортивними та неетичними по відношенню до держави, федерації, колег по збірній, тренерського складу та українського боксу загалом. Тобто всіх задіяних учасників підготовки членів збірних команд України, які протягом багатьох років вкладали час, ресурси та фінанси у виховання та підготовку спортсмена. Мова йде про фінансування навчально-тренувальних зборів, поїздки на міжнародні турніри, екіпірування і т.д.





Ми також переконані в тому, що даний інцидент може вкрай негативно вплинути на перспективи представників Національної збірної України у ваговій категорії +91 кг взяти участь у найближчій Олімпіаді. Це означає, що в разі форсмажорних обставин або травми чемпіона України 2019 одесита Цотне Рогава, наша команда фактично не матиме гідної та рівноцінної заміни, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за лічені тижні Національна збірна України з боксу проведе свій перший кваліфікаційний старт у відборі на Олімпіаду. З по 13 по 23 березня у Лондоні наша команда прийматиме участь у Європейському ліцензійному турнірі. В березі запланований наступний кваліфікаційний старт – Світовий ліцензійний турнір.





Враховуючи даний інцидент та можливі його наслідки, Федерація боксу України ініціюватиме проведення невідкладних сумісних засідань з керівництвом Міністерства культури, молоді та спорту, щодо розроблення ефективних механізмів унеможливлення подібних інцидентів.





За вже оприлюдненою інформацією, єдиною причиною для рішення Віктора Вихриста припинити виступи у складі збірної України - стало підписання професійного контракту з однією з промоутерських організацій.





Як відомо, на жаль, між професійним та олімпійським боксом існує ряд непорозумінь та відсутня єдина концепція розвитку боксу. Це, на жаль, і призводить до подібних ситуацій, які виключно з негативної сторони впливають на розвиток боксу в Україні.