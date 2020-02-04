Як кременчужанам уникнути травм під час ожеледиці

Насамперед, кременчужанам радять без нагальної необхідності не виходити на вулицю
5 лютого у Кременчуці зіпсувалась погода - мокрий сніг, який випав вдень, вночі перетворився на ожеледь. Тож в пресслужбі мерії вирішили нагадати, як вберегтися, коли на вулиці слизько.
Насамперед, кременчужанам радять бути обережними, без нагальної необхідності при ускладнені погоди, не виходити на вулицю, аби уникнути травматизму.
Поради при ожеледиці пішоходам:
- Рухайтеся тротуарами з обережністю.
- Переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях.
- Не виходьте на проїжджу частину прямо перед автомобілем – водій просто не встигне загальмувати.
- Обходьте металеві кришки люків - як правило, вони покриті льодом.
- У темний час доби використовуйте світлоповертаючі елементи.