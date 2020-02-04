Як кременчужанам уникнути травм під час ожеледиці

Сегодня, 07:07 Просмотров: 322

Насамперед, кременчужанам радять без нагальної необхідності не виходити на вулицю

5 лютого у Кременчуці зіпсувалась погода - мокрий сніг, який випав вдень, вночі перетворився на ожеледь. Тож в пресслужбі мерії вирішили нагадати, як вберегтися, коли на вулиці слизько.





Насамперед, кременчужанам радять бути обережними, без нагальної необхідності при ускладнені погоди, не виходити на вулицю, аби уникнути травматизму.

Поради при ожеледиці пішоходам: