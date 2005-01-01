Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ ТД «АвтоКрАЗ»

Сегодня, 08:08 Просмотров: 338

Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ». Інформація про це розміщена на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Призначений розпорядник майна боржника.

Справу відкрили за заявою стягувача боргів - ТОВ «Торговий дім «Полтавський автоагрегатний завод». Власнику майна боржника (ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ») заборонено приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

За даними аналітичної системи YouControl, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ» є мешканець Кременчука Намєстнік Анатолій Юрійович. Статутний капітал підприємства — 1000 гривень. Виробника вантажівок КрАЗ - ПрАТ «АвтоКрАЗ» у засновниках немає. У історичних засновниках — Микола Ляпун, який колись обіймав керівну посаду в директораті ПрАТ «АвтоКрАЗ».

Нагадаємо, щодо ПрАТ «АвтоКрАЗ» наразі теж відкрите провадження про банкрутство. Йде розпорядження майном боржника.



