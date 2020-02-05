Происшествия

Наслідки погодного «апокаліпсису» у Кременчуці: «деревопад» та буксирування вантажівок

Сегодня, 09:06 Просмотров: 1 844

Деякі кременчужани залишилися без світла

 

Учора, 5 лютого, у Кременчуці почала вирувати негода. Хуртовина принесла кременчужанам деякі проблеми.


Увечері 5 лютого на вулиці Пугачова, біля будинку №9, рятувальники прибирали дерево, що упало на тролейбусну лінію. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


  

Джерело: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС


На 40-річного кременчужанина впало дерево - чоловіка ушпиталили з переломом ключиці


Дерева падали не лише на вулиці Пугачова, а й на інших вулицях міста.


  

Провулок Гвардійський. Джерело: hkremenchug


  

Район зупинки «Водоканал». Джерело: hkremenchug


  

Вулиця Ватутіна. Джерело: hkremenchug


Зокрема через падіння великої тополі без електроенергії залишилися мешканці вулиць Ватутіна та Матросова. Про це інформує відділ оперативного контролю за станом у місті виконкому.


  

Джерело: www.facebook.com


Рятувальники допомагали й двом вантажівкам упоратися із ожеледицею в селі Підгірне. ДСНС-ники за допомогою тросу відбуксирували 2-х два вантажні автомобілі.


  

Джерело: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: погода снегопад гололед
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