Наслідки погодного «апокаліпсису» у Кременчуці: «деревопад» та буксирування вантажівок

Сегодня, 09:06 Просмотров: 1 844

Учора, 5 лютого, у Кременчуці почала вирувати негода. Хуртовина принесла кременчужанам деякі проблеми.





Увечері 5 лютого на вулиці Пугачова, біля будинку №9, рятувальники прибирали дерево, що упало на тролейбусну лінію. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.





Джерело: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС









Дерева падали не лише на вулиці Пугачова, а й на інших вулицях міста.





Провулок Гвардійський. Джерело: hkremenchug





Район зупинки «Водоканал». Джерело: hkremenchug





Вулиця Ватутіна. Джерело: hkremenchug





Зокрема через падіння великої тополі без електроенергії залишилися мешканці вулиць Ватутіна та Матросова. Про це інформує відділ оперативного контролю за станом у місті виконкому.





Джерело: www.facebook.com





Рятувальники допомагали й двом вантажівкам упоратися із ожеледицею в селі Підгірне. ДСНС-ники за допомогою тросу відбуксирували 2-х два вантажні автомобілі.





Джерело: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС