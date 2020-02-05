Наслідки погодного «апокаліпсису» у Кременчуці: «деревопад» та буксирування вантажівок

Деякі кременчужани залишилися без світла
Учора, 5 лютого, у Кременчуці почала вирувати негода. Хуртовина принесла кременчужанам деякі проблеми.
Увечері 5 лютого на вулиці Пугачова, біля будинку №9, рятувальники прибирали дерево, що упало на тролейбусну лінію. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.
Джерело: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС
Дерева падали не лише на вулиці Пугачова, а й на інших вулицях міста.
Провулок Гвардійський. Джерело: hkremenchug
Район зупинки «Водоканал». Джерело: hkremenchug
Вулиця Ватутіна. Джерело: hkremenchug
Зокрема через падіння великої тополі без електроенергії залишилися мешканці вулиць Ватутіна та Матросова. Про це інформує відділ оперативного контролю за станом у місті виконкому.
Джерело: www.facebook.com
Рятувальники допомагали й двом вантажівкам упоратися із ожеледицею в селі Підгірне. ДСНС-ники за допомогою тросу відбуксирували 2-х два вантажні автомобілі.
Джерело: Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС