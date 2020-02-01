На дорогах Полтавщини за добу розкидали майже 2000 тонн піщано-соляної суміші

На Полтавщині, станом на 8.00, проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений у повному обсязі. Як повідомляє пресслужба Cлужби автомобільних доріг у Полтавській області, в роботі було задіяно 74 одиниці спецтехніки та 99 дорожників.
У зв’язку зі зниженням температури, роводилася активна обробка покриття протиожеледними матеріалами та скиданням снігової каші. За добу використано майже 2000 тонн піщано-соляної суміші. Розчищено 760 км автошляхів. Обмежень в русі чи заторів не зафіксовано.
Зранку роботи на автошляхах продовжуються. Техніка працює на: