Полтавщина

На дорогах Полтавщини за добу розкидали майже 2000 тонн піщано-соляної суміші

Сегодня, 09:35 Просмотров: 359

 

Всі дороги державного значення в проїзному стані

На Полтавщині, станом на 8.00, проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений у повному обсязі. Як повідомляє пресслужба Cлужби автомобільних доріг у Полтавській області, в роботі було задіяно 74 одиниці спецтехніки та 99 дорожників.


У зв’язку зі зниженням температури, роводилася активна обробка покриття протиожеледними матеріалами та скиданням снігової каші. За добу використано майже 2000 тонн піщано-соляної суміші. Розчищено 760 км автошляхів. Обмежень в русі чи заторів не зафіксовано.

 

Зранку роботи на автошляхах продовжуються. Техніка працює на:

  • М-03 Київ-Харків,
  • М-22 Полтава-Олександрія,
  • Н-08 Бориспіль-Маріуполь,
  • Н-12 Суми-Полтава,
  • Н-31 Дніпро-Решетилівка.


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Автор: Руслана Горгола Источник фото: Cлужба автомобільних доріг у Полтавській області
Теги: Полтавщина снегопад уборка снега
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