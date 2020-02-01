На дорогах Полтавщини за добу розкидали майже 2000 тонн піщано-соляної суміші

Сегодня, 09:35 Просмотров: 359

На Полтавщині, станом на 8.00, проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений у повному обсязі. Як повідомляє пресслужба Cлужби автомобільних доріг у Полтавській області, в роботі було задіяно 74 одиниці спецтехніки та 99 дорожників.





У зв’язку зі зниженням температури, роводилася активна обробка покриття протиожеледними матеріалами та скиданням снігової каші. За добу використано майже 2000 тонн піщано-соляної суміші. Розчищено 760 км автошляхів. Обмежень в русі чи заторів не зафіксовано.

Зранку роботи на автошляхах продовжуються. Техніка працює на:

М-03 Київ-Харків,

М-22 Полтава-Олександрія,

Н-08 Бориспіль-Маріуполь,

Н-12 Суми-Полтава,

Н-31 Дніпро-Решетилівка.



