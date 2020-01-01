Боксер Віктор Вихрист від мера отримав дерев'яний будинок та ордер на квартиру

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 442

Сьогодні, 10 січня, кременчуцькому боксеру Віктору Вихристу міський голова Віталій Малецький вручив ордер на службову квартиру. Родина Вихристів житиме у двокімнатній квартирі по вулиці Троїцькій у Кременчуці. У Віктора Вихриста є зобов'язання на 10 років (тренувати дітей та виступати за Кременчук), після виконання яких він зможе приватизувати квартиру.







За словами мера, це перша квартира, яку вручили в рамках міської програми забезпечення житлом видатних спортсменів Кременчука на 2019-2024 роки.





- Віктор, коли зайшов у квартиру, він був зачарований. Нам квартира теж дуже сподобалася, гарне планування, вже є кімната для малого та місце для тренування. Це перша квартира, яка вручається по програмі підтримки спорту. Але ми просимо від Віктора проводити тренування та бути орієнтиром для молоді, - сказав мер.





Віктор з дружиною Альоною та маленьким сином Даріном, які завітали зранку на виконком, подякували за підтримку.





- Будемо й надалі тренуватися, розвивати спорт у Кременчуці та показувати приклад молоді, - зазначив відомий боксер Віктор Вихрист, який також є тренером в СДЮШОР.



Родині Вихристів вручили символічний дерев'яний будиночок для ключів.





- Сподіваюсь ми зекономимо після Олімпійських ігор - Віктор приїде із золотою медаллю, а в нього вже є квартира, - додав Віталій Малецький.