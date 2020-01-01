Боксер Віктор Вихрист від мера отримав дерев'яний будинок та ордер на квартиру

Сьогодні, 10 січня, кременчуцькому боксеру Віктору Вихристу міський голова Віталій Малецький вручив ордер на службову квартиру. Родина Вихристів житиме у двокімнатній квартирі по вулиці Троїцькій у Кременчуці. У Віктора Вихриста є зобов'язання на 10 років (тренувати дітей та виступати за Кременчук), після виконання яких він зможе приватизувати квартиру.
За словами мера, це перша квартира, яку вручили в рамках міської програми забезпечення житлом видатних спортсменів Кременчука на 2019-2024 роки.
Віктор з дружиною Альоною та маленьким сином Даріном, які завітали зранку на виконком, подякували за підтримку.
Родині Вихристів вручили символічний дерев'яний будиночок для ключів.