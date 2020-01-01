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ТОП-20: кого на Полтавщині не вистачає найбільше

Сегодня, 11:32 Просмотров: 1 174

 

Очолюють список лідерів швачки та водії

Служба зайнятості Полтавської області опублікувала ТОП-20 найзатребуваніших професій на Полтавщині у грудні 2019 року.


У цьому списку лідирують професії швачки та водія. Станом на 1 січня по області кількість вакансій із названих фахів – 199.


На третьому місці – вакансії підсобних робітників (заявлено 189 пропозицій).


Серед вакантних посад грудня також є:

  • продавець продовольчих товарів – 138 вільних робочих місць;
  • охоронник – 104 вакансії;
  • сестра медична стаціонару – 76 вакансій.


А ще на Полтавщині потрібні на роботу:

  • слюсар-ремонтник;
  • електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • слюсар із механоскладальних робіт;
  • інспектор (пенітенціарна система);
  • касир торговельного залу;
  • кухар;
  • прибиральник службових приміщень;
  • начальник відділу поштового зв’язку;
  • листоноша (поштар);
  • електрогазозварник;
  • сестра медична;
  • вантажник;
  • продавець-консультант;
  • продавець непродовольчих товарів.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: usg.org.ua
Теги: служба занятости вакансии работа Полтавщина
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