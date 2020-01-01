ТОП-20: кого на Полтавщині не вистачає найбільше

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Служба зайнятості Полтавської області опублікувала ТОП-20 найзатребуваніших професій на Полтавщині у грудні 2019 року.





У цьому списку лідирують професії швачки та водія. Станом на 1 січня по області кількість вакансій із названих фахів – 199.





На третьому місці – вакансії підсобних робітників (заявлено 189 пропозицій).





Серед вакантних посад грудня також є:

продавець продовольчих товарів – 138 вільних робочих місць;

охоронник – 104 вакансії;

сестра медична стаціонару – 76 вакансій.





А ще на Полтавщині потрібні на роботу: