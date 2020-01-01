ТОП-20: кого на Полтавщині не вистачає найбільше

Очолюють список лідерів швачки та водії
Служба зайнятості Полтавської області опублікувала ТОП-20 найзатребуваніших професій на Полтавщині у грудні 2019 року.
У цьому списку лідирують професії швачки та водія. Станом на 1 січня по області кількість вакансій із названих фахів – 199.
На третьому місці – вакансії підсобних робітників (заявлено 189 пропозицій).
Серед вакантних посад грудня також є:
- продавець продовольчих товарів – 138 вільних робочих місць;
- охоронник – 104 вакансії;
- сестра медична стаціонару – 76 вакансій.
А ще на Полтавщині потрібні на роботу:
- слюсар-ремонтник;
- електромонтер із ремонту та обслуговування електроустаткування;
- слюсар із механоскладальних робіт;
- інспектор (пенітенціарна система);
- касир торговельного залу;
- кухар;
- прибиральник службових приміщень;
- начальник відділу поштового зв’язку;
- листоноша (поштар);
- електрогазозварник;
- сестра медична;
- вантажник;
- продавець-консультант;
- продавець непродовольчих товарів.
Автор: Катерина Турубара
Источник фото: usg.org.ua