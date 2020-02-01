«Від щирого серця»: у Кременчуці визначили переможців у конкурсі валентинок

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Нагородження переможців відбудеться 14 лютого, у День святого Валентина, об 11.00 у мерії

12 лютого у Кременчуці журі визначило переможців конкурсу вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, цього року юні кременчужани подали на конкурс 131 роботу.

Членам журі було досить складно, адже всі роботи – яскраві, оригінальні, а головне, виконані з любов’ю. Після тривалого обговорення все ж таки було визначено 10 найкращих валентинок.





Гран-прі: Крисіна Варвара, 12 років, ЗОШ №12.





І вікова категорія (6-9 років):

1 місце – Кісіль Катерина, 7 років, ЗОШ №19;

2 місце – Міхно Максим, 7 років, ЗОШ №19;

3 місце – Костянецький Костянтин, 7 років, комунальний позашкільний навчальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».





ІІ вікова категорія (10-14 років):

1 місце – Валікова Дар’я, 14 років, комунальний позашкільний навчальний заклад «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»;

2 місце – Шинько Денис, 12 років, Кременчуцький центр позашкільної освіти «Лідер»;

3 місце – Богомаз Марія, 12 років, Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь».





ІІІ вікова категорія (15-18 років):

1 місце – Пономаренко Маргарита, 15 років, комунальний позашкільний навчальний заклад «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»;

2 місце – Дубовик Ольга, 15 років, комунальний позашкільний навчальний заклад «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості»;

3 місце – колективна робота учнів Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».





Нагородження переможців відбудеться 14 лютого, у День святого Валентина, об 11.00 у малій залі №2 міськвиконкому.