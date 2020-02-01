«Кременчук» розгромив вдома «Динамо»

Вчера, 22:04 Просмотров: 307

Сьогодні, 12 лютого, в Кременчуці підопічні Олександра Савицького ХК «Кременчук» приймав на своєму майданчику аутсайдера — харківський МХК «Динамо».





«Кременчук» - МХК «Динамо» 14:1 (4:0, 3:1, 7:0)

Шайби: 1:0 — Чердак (Бондаренко), 2:43, 2:0 — Орлов (Созонов), 5:13, 3:0 — Грицьких (Савченко — Ворона), 5:52, 4:0 — Олійник (Бондаренко — Чердак), 9:10, 5:0 — Бондарук (Кисельов), 25:05, 6:0 — Бондаренко (Фроленко), 28:30, 7:0 — Пукс (Созонов), 33:39, 7:1 — Кашевко (Соляник — Черноморченко), 38:16, 8:1 — Серанов (Бондарук — Кисельов), 40:20, 9:1 — Орлов (Александров), 41:21, 10:1 — Чердак (Савченко — Ворона) , 46:36, 11:1 — Савченко (Толстушко — Ворона), 47:31, 12:1 — Чердак (Олійник — Бондаренко), 48:14, 13:1 — Серанов (Бабрусев — Бондарук), 53:06, 14:1 — Бондаренко (Чердак — Олійник), 56:11.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев — Пузатов, Хрішпенц — Александров, Грицьких — Толстушко, Фроленко — Горлушко; Кисельов (К) — Серанов — Бондарук, Созонов — Пукс (А) — Орлов, Савченко — Гриценко (А) — Ворона, Чердак — Олійник — Бондаренко.

МХК Динамо: Шевчук (Бандурян); Фірсов (А) — Наливайко (К), Лісін — Савченко, Шуба — Бутенко; Геворкян (А) — Свищев — Абаджян, Дурдиэв — Борисов — Панов, Соляник — Черноморченко — Абдулаєв, Федоров — Кашевко — Трапезников.





Всі три періоди проходили за одним сценарієм. Різниця полягала лише в кількості закинутих шайб. Кременчужани активно йшли вперед, не даючи «динамівцям» можливості вийти зі своєї зони. Вже на першій хвилині, стійка воріт врятувала гостей від пропущеної шайби. Але вже через дві хвилини господарі все ж забили гол — вдало на добиванні зіграв Володимир Чердак.





Ще через три хвилини хокеїсти «Кременчука» закинули дві шайби поспіль. Спочатку Дмитро Орлов, після феноменальної передачі з-за воріт зробив рахунок 2:0, а потім Владислав Грицьких, без особливих зусиль, вкотився в зону суперника і розстріляв ворота Михайла Шевчука з близької відстані.





До речі, друга шайба в матчі, покинута Дмитром Орловим, стала ювілейною 200 для «Кременчука» в нинішньому чемпіонаті.





Варто відзначити й четверту шайбу кременчужан, яку кременчужани закинули на 10 хвилині зустрічі. Кирило Бондаренко розібрався з захисниками суперника біля їх воріт і скинув шайбу на ключку Микити Олійника — форвард господарів не схибив із вигідної позиції.





«Динамівці» змогли відповісти лише двома напівмоментами за 5 хвилин до кінця періоду. Спочатку на рандеву з воротарем виходив Євген Абаджян, але в останній момент на ньому сфолили захисники «Кременчука». А потім Михайло Геворкян не зміг точно кинути з близької відстані -знову не дозволили захисники господарів.





У другому періоді «динамівці» намагалися провести атаки, але тричі помилилися, за, що були винагороджені трійкою пропущених шайб від Гліба Бондарука, Кирила Бондаренка і Олександра Пукса. До честі харків’ян, вони змогли розмочити рахунок в кінцівці другого відрізка. Точним кидком відзначився Данило Кашевко.





В останній «двадцятихвилинці» кременчужани не на жарт розігралися і закинули ще сім шайб, серед яких дублем відзначився Володимир Чердак. Підсумковий рахунок матчу 14:1 на користь «Кременчука».





Таким чином «містяни» ще більше зміцнилися на першому місці (після 34 ігор 86 очки), а харків’яни йдуть останніми з 7 очками.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

— Результатом задоволений. В принципі ми зіграли непогано, тільки не вийшли деякі наші задумки, які ми награємо на тренуваннях, не завжди вони проходили.

Після останньої гри в Харкові додалися гравці збірної, стало більше конкуренції, через це більше забивали. Ну, плюс, звичайно, зіграли роль наші вболівальники, які нас гнали вперед.





— Чому не вийшло виграти всуху?

— Треба більше сконцентровано догравати в кожному моменті.





— Чи задоволені Ви грою новачків команди?

— Поки рано щось говорити, притираються.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Кременчук 34 25 2 1 2 0 3 212 50 86 Донбас 33 22 0 3 0 2 6 181 52 74 Дніпро 33 20 2 1 2 1 6 157 62 69 Білий Барс 33 14 1 0 1 2 14 107 106 47 Крижані Вовки 33 4 1 0 0 0 26 63 197 17 МХК Динамо 34 1 0 0 0 1 31 44 297 7





15 лютого ХК «Кременчук» приймає «Донбас». Початок гри о 16.00.