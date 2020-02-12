Происшествия На проспекті Свободи сталася смертельна ДТП Вчера, 21:34 Просмотров: 4 006 Комментариев: 5 Помер чоловік Сьогодні увечері, 12 лютого, у Кременчуці на проспекті Свободи сталася ДТП. У результаті загинув чоловік, - повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції.

На місяці працюють слідчі, які встановлюють обставини. 0 Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: hkremenchug

Комментарии: 5



Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.

Ознакомьтесь с Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.Пожалуйста,илиОзнакомьтесь с правилами комментирования

‡агрузка...

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: