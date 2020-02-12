Происшествия

На проспекті Свободи сталася смертельна ДТП

Вчера, 21:34 Просмотров: 4 006 Комментариев: 5

 

Помер чоловік

Сьогодні увечері, 12 лютого, у Кременчуці на проспекті Свободи сталася ДТП. У результаті загинув чоловік, - повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції. 


На місяці працюють слідчі, які встановлюють обставини. 

0
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: hkremenchug
Теги: ДТП

Комментарии: 5

498
VsegdaProtiv:
Вчера, 21:48

Это что-то новое! Nasa в курсе, что следователи на Луне работают? 


+13
4 350
Solenoid:
Вчера, 22:02

Как обычно новость ни о чём. Вот зачем эта новость, если вы ничего написать конкретного не можете? Что, где, почему, кто. Данных нет? Так зачем эта типа новость? Это не новость, а слухи.

И кстати да, >>на На місяці працюють слідчi.<<Космонавты йопт! Лунные мусора, однако. И аффтор статьи явно марсианин. (Очередная гребущая на галере за еду. И уже как классика - безграмотная)


+9
81
Athom_one:
Вчера, 22:23

Цитата: Solenoid

Как обычно новость ни о чём. Вот зачем эта новость, если вы ничего написать конкретного не можете? Что, где, почему, кто. Данных нет? Так зачем эта типа новость? Это не новость, а слухи.

И кстати да, >>на На місяці працюють слідчi.<<Космонавты йопт! Лунные мусора, однако. И аффтор статьи явно марсианин. (Очередная гребущая на галере за еду. И уже как классика - безграмотная)

 

Да бл** тебе не по**й сколько текста написано?! Человек погиб и это главный факт, хоть одным предложением напиши, хоть пятью!


-8
20
FanFootball:
Вчера, 23:03

Ошибся автор, с кем не бывает. А насчет "мало информации" - это верно. В ХК пишут ровно столько же. Наверняка, вы оттуда инфу черпаете.


+5
183
Чopний Kiт:
Сегодня, 00:43

Цитата: FanFootball

Ошибся автор, с кем не бывает. А насчет "мало информации" - это верно. В ХК пишут ровно столько же. Наверняка, вы оттуда инфу черпаете.


Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: hkremenchug


0
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