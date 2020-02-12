На проспекті Свободи сталася смертельна ДТП

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Помер чоловік
Сьогодні увечері, 12 лютого, у Кременчуці на проспекті Свободи сталася ДТП. У результаті загинув чоловік, - повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції.
На місяці працюють слідчі, які встановлюють обставини.
Это что-то новое! Nasa в курсе, что следователи на Луне работают?
Как обычно новость ни о чём. Вот зачем эта новость, если вы ничего написать конкретного не можете? Что, где, почему, кто. Данных нет? Так зачем эта типа новость? Это не новость, а слухи.И кстати да, >>на На місяці працюють слідчi.<<Космонавты йопт! Лунные мусора, однако. И аффтор статьи явно марсианин. (Очередная гребущая на галере за еду. И уже как классика - безграмотная)
Да бл** тебе не по**й сколько текста написано?! Человек погиб и это главный факт, хоть одным предложением напиши, хоть пятью!
Ошибся автор, с кем не бывает. А насчет "мало информации" - это верно. В ХК пишут ровно столько же. Наверняка, вы оттуда инфу черпаете.