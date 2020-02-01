Говорили-балакали: до гуртожитку сліпих у Кременчуці, де люди бояться виселення, навідалися депутати

Сегодня, 18:01 Просмотров: 571 Комментариев: 2

До людей завітала комісія створена міським головою — та від розмов житлове питання незрячих людей не вирішиться. Чіткого ж плану дій від посадовців поки що не пролунало

12 лютого до гуртожитку Українського товариства сліпих, що на вулиці Майора Борищака, 25 навідалася комісія з виконкому, яка розглядає можливість передачі гуртожитку до комунальної власності. Були присутні заступник міського голови з будівництва Дмитро Кравченко, секретар міськради Юрій Гриценко, депутати міськради Олександр Роженко, Оксана Піддубна, Геннадій Іванян, Денис Терещенко, представники земельного управління виконкому, управління міського майна.













Головна проблема - у мешканців немає ордерів

Присутні подивилися, у яких умовах живуть чотири родини та на яких правах. Мешканці розповіли про основну проблему: в усіх, крім однієї жительки, немає ордерів на поселення у гуртожиток: тобто вони живуть ніби на «пташиних правах», єдине підтвердження — штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання. Платять люди за ліжко-місце.

Поважні гості оглянули старенький підтоптаний гуртожиток. Побідкалися. Констатували порушення житлових прав: відсутність ордерів. Багато говорили про необхідність передачі гуртожитку до комунальної власності та обіцяли в цьому випадку вирішити житлову проблему людей. Зокрема — про пошук інвестора нового будівництва та купівлі квартир людям, гарантом яких виступить міська рада.

Проте з боку власника гуртожитку — Українського товариства сліпих (головного представництва у Києві) та кременчуцького підприємства УТОС — ніхто не з'явився. Щоправда, прийшов представник адміністрації підприємства — послухати, хто що скаже. Та попередив, що не має жодних повноважень представляти організацію чи підприємство.

Секретар міськради Юрій Гриценко повідомив, що особисто мав розмову з київським керівництвом УТОС, і вони не заперечували проти передачі будівлі до комунальної власності. Та потім змінили свою позицію: перестали відповідати на листи Кременчуцької міськради та не йдуть на перемовини. Крім цього, підприємство УТОС подало до суду на Кременчуцьку міськраду про визнання протиправною бездіяльності та вимогою змінити цільове призначення земельної ділянки під гуртожитком з тим, щоб на його місці можна було будувати багатоповерхівку.

Депутат Денис Терещенко запевнив, що знає, як захистити інтереси мешканців і зауважив, що спочатку слід розібратися з тим, чому в них немає ордерів.

Обговорення житлових прав мешканців гуртожитку для сліпих тривало близько години — поважні гості пішли, пообіцявши зібратися ще. Люди залишилися чекати.





Наразі відомо, що мешканці не підписали угоди про найм житла на рік, які пропонувала їм адміністрація УТОС, та звернулися зі скаргами на порушення житлових прав до головного офісу організації в Києві.





Нагадаємо, питання скандального будівництва на «землі сліпих» у центрі міста вже виникало у 2007 році - тоді керівництво підприємства УТОС просто запропонувало людям пожити у родичів під час будівництва. А квартири - потім. Тепер навіть пропонували угоди, у яких чомусь не фігурував таємничий інвестор, який будуватиме багатоповерхівку, що й насторожило пожильців гуртожитку.