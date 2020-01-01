Кременчуг, Культура

Юні кременчужани можуть отримати подарунки за участь у конкурсі валентинок

Сегодня, 07:07 Просмотров: 277

 

Подати роботу на конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця» можна до 7 лютого включно

У Кременчуці стартує дитячий конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця». За інформацією від організатора - управління у справах сімей та дітей, надати свою роботу на цей традиційний міський конкурс можна буде до 7 лютого включно.


Переможців конкурсу (І-ІІІ місця) обиратимуть у трьох вікових групах:

  • від 6 до 9 років;
  • від 10 до 14 років;
  • від 15 до 18 років.

Вимоги до конкурсних робіт наступні: 

  • валентинка може бути виконана у будь-якій техніці образотворчого або декоративно-ужиткового мистецтва і містити привітальний текст;
  • текст може бути написаний віршами або прозою;
  • валентинка повинна бути естетично та художньо оформлена.


Інформація про автора вітальної листівки оформлюється додатково і повинна містити у собі:

  • прізвище, ім'я, по батькові, вік автора;
  • назву учбового або позашкільного закладу, де навчається дитина;
  • домашню адресу та контактний телефон.


Підведення підсумків конкурсу відбудеться 14 лютого. Переможців нагородять грамотами та подарунками.


Роботи надсилайте за адресою: площа Перемоги, 2, к. 114. Телефон для довідок: 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: podrobnosti.ua
Теги: конкурс валентинка День святого Валентина дети подростки творчество
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