Юні кременчужани можуть отримати подарунки за участь у конкурсі валентинок

Сегодня, 07:07 Просмотров: 277

Подати роботу на конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця» можна до 7 лютого включно

У Кременчуці стартує дитячий конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця». За інформацією від організатора - управління у справах сімей та дітей, надати свою роботу на цей традиційний міський конкурс можна буде до 7 лютого включно.





Переможців конкурсу (І-ІІІ місця) обиратимуть у трьох вікових групах:

від 6 до 9 років;

від 10 до 14 років;

від 15 до 18 років.

Вимоги до конкурсних робіт наступні:

валентинка може бути виконана у будь-якій техніці образотворчого або декоративно-ужиткового мистецтва і містити привітальний текст;

текст може бути написаний віршами або прозою;

валентинка повинна бути естетично та художньо оформлена.





Інформація про автора вітальної листівки оформлюється додатково і повинна містити у собі:

прізвище, ім'я, по батькові, вік автора;

назву учбового або позашкільного закладу, де навчається дитина;

домашню адресу та контактний телефон.





Підведення підсумків конкурсу відбудеться 14 лютого. Переможців нагородять грамотами та подарунками.





Роботи надсилайте за адресою: площа Перемоги, 2, к. 114. Телефон для довідок: 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61.