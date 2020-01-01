Юні кременчужани можуть отримати подарунки за участь у конкурсі валентинок

Подати роботу на конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця» можна до 7 лютого включно
У Кременчуці стартує дитячий конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина «Від щирого серця». За інформацією від організатора - управління у справах сімей та дітей, надати свою роботу на цей традиційний міський конкурс можна буде до 7 лютого включно.
Переможців конкурсу (І-ІІІ місця) обиратимуть у трьох вікових групах:
Вимоги до конкурсних робіт наступні:
Інформація про автора вітальної листівки оформлюється додатково і повинна містити у собі:
Підведення підсумків конкурсу відбудеться 14 лютого. Переможців нагородять грамотами та подарунками.
Роботи надсилайте за адресою: площа Перемоги, 2, к. 114. Телефон для довідок: 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61.